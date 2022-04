Udinese-Salernitana, Nicola: «Continuiamo a sognare»

Nuova vigilia in casa Salernitana, a distanza di quattro mesi dal rinvio i granata affronteranno finalmente l'Udinese in trasferta: «Domani sarà la seconda gara in una settimana, dobbiamo andare a giocare con la voglia di sempre e continuare a dimostrare miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Affrontiamo l’Udinese che è sesta in classifica nelle ultime otto gare, è una squadra fisica che gioca bene ed aggredisce l’avversario - ha detto Davide Nicola attraverso una nota stampa emessa dalla Salernitana -. Dovremo riconoscere i loro punti di forza ed esprimere al meglio il nostro gioco cercando di essere ordinati, aggressivi e concentrati dall’inizio alla fine. Dobbiamo avere la gioia di andare a fare una grande prestazione per continuare il nostro sogno».

Il tecnico dei granata ha poi aggiunto: «La squadra ha sempre dimostrato convinzione in quello che sta facendo, sono contento per la vittoria di Genova ma non basta. Fa piacere per la gente, per la società e per i ragazzi che la meritavano da tempo ma la nostra grande forza deve essere quella di resettare subito per essere concentrati sulla prossima gara e ripartire immediatamente. Questa settimana il calendario ci mette davanti tre autentiche prove di forza ma grazie alla metodologia di lavoro impostata e al lavoro dello staff sono sicuro che i ragazzi siano in grado disputare al meglio questi impegni ravvicinati».

Per la trasferta friulana la Salernitana dovrà rinunciare agli squalificati Mazzocchi e Djuric, mentre Sepe dovrebbe stringere i denti e riprendersi la maglia da titolare dopo il problema al polpaccio accusato contro la Sampdoria. Nell'elenco dei convocati presente anche Capezzi inserito nelle ultime ore nella lista Serie A al posto di Schiavone: «Il nostro è un lavoro di gruppo e tutti sanno di rivestire un ruolo importante. Tutti sono mentalizzati sull’obiettivo e avranno l’occasione per dare il loro contributo - ha precisato Nicola - La capacità dei giocatori di entrare subito in partita è una risorsa molto importante per il gruppo. La differenza per continuare a lottare per il nostro obiettivo la faranno la fame e la mentalità con cui scenderemo in campo in ogni singola partita».