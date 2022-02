Udinese-Salernitana si dovrà giocare, l'ufficialità è arrivata dopo essere stata nell'aria. A comunicarlo è proprio il club di Danilo Iervolino: «La corte sportiva d’appello, riunitasi oggi in merito al reclamo presentato dall’U.S. Salernitana 1919 contro le sanzioni della perdita della gara Udinese – Salernitana per 0 – 3 e penalizzazione di 1 punto in classifica, ha accolto il reclamo del club granata e annullato le sanzioni irrogate comunicando alla Lega Nazionale Professionisti Serie A il conseguente svolgimento della gara».

Accolto dunque il ricorso per il match dello scorso 21 dicembre, al quale i granata mancarono per le tante assenze dovute al Covid. Salernitana che sale così a quota 13 punti, mentre i friulani scendono a quota 24.