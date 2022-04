Live Udinese-Salernitana 0-0: Nicola cerca la seconda vittoria di fila

Udinese-Salernitana è il recupero della 20esima giornata e mette in palio punti importanti in chiave salvezza. L'Udinese sta attraversando uno splendido periodo di forma, reduci da tre vittorie consecutive contro Cagliari, Venezia ed Empoli. Anche la Salernitana viene da un risultato positivo, il successo di Genova contro la Sampdoria buono per accorciare la distanza da Venezia e Genoa.

Arbitra Sozza. Cioffi sostituisce lo squalificato Molina con Soppy, in una mediana completata da Pereyra, Walace, Makengo e Udogie. Deulofeu e Success sono le due punte, mentre Becao, Pablo Marì e Perez formano il trio difensivo davanti a Silvestri. Nicola risponde con il 3-5-2, dovendo rinunciare per squalifica a Mazzocchi e a Djuric. Sulla corsia di destra c'è Zortea, mentre il ruolo di partner di Bonazzoli è ricoperto da Ribery. In mediana L. Coulibaly, Ederson e Bohinen, sulla sinistra Ranieri e tra i pali Sepe, protetto da Gyomber, Radovanovic e Fazio.