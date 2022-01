Udinese-Salernitana, il Giudice Sportivo: sconfitta e un punto di penalizzazione

Si complica il presente ma anche e soprattutto il futuro della Salernitana, si complice perché quest'oggi il Giudice Sportivo ha inflitto due sanzioni pesantissime nei confronti del club granata. Il dott. Gerardo Mastrandrea ha infatti risposto al ricorso presentato dalla Salernitana in merito alla possibile sconfitta a tavolino per la sfida dello scorso 21 dicembre sul campo dell’Udinese con l'assegnazione proprio del successo a tavolino per 3-0 per i bianconeri ed anche con la penalità di un punto nei confronti della Salernitana che dunque resta ultima in classifica non più con 11 punti bensì con 10. Una vera e propria doccia fredda per il club del presidente Iervolino che ora, in attesa di conoscere anche il destino della sfida con il Venezia, dovrà valutare se ci sono i presupposti per presentare oppure no un nuovo ricorso.