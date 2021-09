Scatta l'ora di Ribery: in campo da titolare contro l'Atalanta

Basta cambiare una vocale, da qualità a qualité. In francese la pronuncia è diversa, ma la lingua del pallone è universale. La Salernitana aspetta Ribéry per accendere la luce e conquistare i primi punti. C'è un ciclo importante all'orizzonte, quasi già decisivo. Tre partite in sette giorni: sabato l'Atalanta, poi il Verona (ancora in casa) mercoledì 22 e infine la trasferta in casa del Sassuolo quattro giorni dopo.

Un momento verità per il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati