Una buona Salernitana pareggia contro l’Hoffenheim: finisce 2-2

Bene, molto bene. A differenza della gara contro lo Schalke di mercoledì scorso, quest’oggi la Salernitana si dimostra viva e matura contro un signor avversario come l’Hoffenheim (2-2 il finale). Con Fazio, Ribéry, Mamadou Coulibaly, Gyomber, Bradaric e Radovanovic out, Nicola deve però continuare a improvvisare la formazione. Ma nonostante la mancanza di tanti titolari, i granata non fanno brutta figura contro i tedeschi che, tra l’altro, dopo appena sette minuti passano immediatamente in vantaggio con Kramaric bravo a battere a battere Sepe con una conclusione dal vertice sinistro dell’area di rigore. Tempo sessanta secondi e la Salernitana potrebbe già pareggiare, il tiro di Kristoffersen però si infrange sul palo. Ma non bisogna attendere molto per far sì che il risultato ritorni in equilibrio, è infatti il 16’ quando l’attaccante norvegese si prende la rivincita.

In attesa di apprezzare i nuovi acquisti del reparto offensivo, continua a essere proprio Kristoffersen il protagonista del ritiro estivo. Al 30’ si procura anche un calcio di rigore ma dal dischetto calcia debolmente e nega così la gioia del vantaggio alla Salernitana che poco dopo deve addirittura fare i conti con un nuovo (immeritato) svantaggio. A sette dalla fine del primo tempo ci pensa Rutter, libero in area di rigore, a riportare avanti l’Hoffenheim. Ma anche questa volta la gioia dei tedeschi dura poco. Anzi pochissimo. Neppure sessanta secondi e Cavion, complice però una netta deviazione di testa di un difensore avversario, fa esultare i tifosi granata presenti allo stadio.

Nella ripresa, come da copione, Nicola si affida a un ampio turnover e allora spazio ai debuttanti Pirola e Lovato, ma anche a Lassana Coulibaly che si dimostra subito in palla. Ma è tutta la Salernitana che continua a giocare con personalità, specie dopo i primi dieci minuti durante i quali l’Hoffenheim cerca con insistenza il nuovo vantaggio. Al 56’, però, sono i granata ad andare vicini al gol con D’Andrea che di testa non sfrutta clamorosamente l’ottimo cross di Kechrida. Al 72’, invece, nell’altra area di rigore ci prova Rutter ma neanche lui inquadra per poco lo specchio della porta. L’ultima vera occasione la crea direttamente su punizione Jimenez che per poco non regala il successo alla Salernitana che si tiene comunque stretta la prestazione.