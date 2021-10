Live Venezia-Salernitana 1-1: Bonazzoli, gol del pareggio su assist di Ribéry

Sfida salvezza al Penzo tra Venezia e Salernitana. Senza Vacca e Johnsen, Zanetti vara il tridente Aramu-Okereke-Henry. Colantuono ritorna alla difesa a quattro, con Zortea titolare sulla destra. In attacco Ribery dietro a Simy e Bonazzoli. Sono due i precedenti in Serie A tra Venezia e Salernitana, arrivati nella stagione 1998/99: successo granata per 1-0 all’Arechi e pareggio a reti inviolate nella gara di ritorno al Penzo.

La Salernitana ha vinto tutte le ultime tre sfide di campionato contro il Venezia, tutte in Serie B - tra massima serie e cadetteria non ha mai ottenuto il successo per quattro gare consecutive contro i lagunari. La Salernitana è l’unica squadra che non ha ancora trovato il gol nella prima mezz'ora di gioco in questa Serie A; i campani ne hanno subiti cinque in questo parziale, tre dei quali nell’ultimo match contro l’Empoli.

Venezia (4-3-3)

88 Romero; 7 Mazzocchi, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 3 Molinaro; 23 Kiyine, 33 Crnigoj, 27 Busio; 10 Aramu, 9 Forte, 77 Okereke.

A disposizione: 1 Maenpaa, 91 Neri, 8 Tessmann, 11 Sigurdsson, 13 Modolo, 14 Henry, 19 Bjarkason, 22 Ebuhei, 28 Schnegg, 30 Svoboda, 42 Peretz, 44 Ampadu, 55 Haps. All. Zanetti.

Salernitana (4-3-1-2)

72 Belec; 21 Zortea, 23 Gyomber, 6 Strandberg, 19 Ranieri; 22 Obi, 14 Di Tacchio, 20 Kastanos; 7 Ribery; 11 Djuric, 9 Bonazzoli.

A disposizione: 1 Fiorillo, 12 Russo, 4 Jaroszynski, 8 Schiavone, 13 Aya, 15 Gondo, 24 Kechrida, 25 Simy, 31 Gagliolo, 33 Delli Carri, 63 Vergani. All. Colantuono.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.