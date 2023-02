A Verona ci vuole «perseveranza»: lo scrive Troost-Ekong. In attesa di capire se duellerà con Djuric - il gigante, ex di turno con Verdi, è in bilico e dovrebbe rimpiazzato Gaich -, il difensore della Salernitana ha scelto la parola d'ordine per la partita da non steccare. Ci vuole anche «Fede». Scritto con la effe maiuscola, è il diminutivo di Bonazzoli. Tanti, tutti (ma non troppi, perché non è mai abbastanza per lui che ha sempre bisogno di avvertire fiducia) ieri mattina in allenamento gli hanno urlato «bene, bravo, bis».

Insomma c'è concreta possibilità che Federico Bonazzoli scenda in campo dal primo minuto. Oggi farà altre prove generali al Mary Rosy e domattina, invece, le sosterrà all'Arechi per la rifinitura. La squadra pranzerà in albergo e partirà per Verona. Novità: la rifinitura si svolgerà con il pubblico sugli spalti (aperta la curva Sud). I calciatori, invece, raggiungeranno lo stadio senza auto. Accesso dal varco 1, a bordo del pullman sociale. A Verona, ecco Bonazzoli più Dia in attacco, Candreva (che ha superato l'affaticamento) in ballottaggio con Vilhena per uno dei posti in mediana, insieme a Bohinen, Coulibaly e Crnigoj. Quest'ultimo ha segnato il suo primo gol in A proprio al Verona, quando indossava la maglia del Venezia. In Laguna gli è già capitato di giocare pure più avanzato o da incursore, come Nicola potrebbe utilizzarlo. In difesa, ecco Bronn, uno tra Lovato e Pirola (il primo favorito, con la maglia dell'Hellas ha esordito in Serie A) vicino a Troost-Ekong, Bradaric a sinistra.

Presente al Mary Rosy anche Ribéry. A fine allenamento si è messo in posa per una foto celebrativa: Fifa23 ha pensato ad una card-leggenda, un omaggio alla sua carriera. A Verona non ci sarà il presidente Iervolino. Il patron granata sarà a Roma, ospite del premio Andrea Fortunato. Nel Salone d'onore del Coni, durante la cerimonia promossa dalla Fondazione Fioravante Polito, alla presenza del presidente del Comitato Olimpico Italiano, Giovanni Malagò e dei presidenti della Figc, Gabriele Gravina, della Lega B, Mauro Balata, il presidente granata riceverà un riconoscimento speciale. La Salernitana è infatti la prima società in Italia ad adottare il passaporto ematico per tutti i suoi tesserati (prima squadra, settore giovanile e femminile). Presenti anche Luciano Spalletti, Franco Baresi e Walter Sabatini. Lunedì pomeriggio, invece, circa 700 supporter granata raggiungeranno il Bentegodi. La torcida viaggerà a bordo di un pullman e di molti minivan. Ieri mattina è stato svolto il Gos. Chi viaggerà in treno potrà usufruire del servizio bus-navetta in sosta alla stazione di Verona-Porta Nuova.

Nel frattempo l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, organo tecnico del Viminale, vieta la trasferta di Salerno ai tifosi laziali. La Salernitana, a propria volta, ha fissato i prezzi dei biglietti d'ingresso allo stadio per la sfida alla squadra di Sarri (19 febbraio), la prima di due gare casalinghe consecutive. «Link, sinallagma d'amore: il mio obiettivo è portare le famiglie allo stadio». La dichiarazione d'intenti del patron Iervolino, al suo arrivo a Salerno, resta uno dei punti fermi della programmazione societaria. Se, però, non è stato possibile registrare il sold out contro il Napoli e contro la Juve, nonostante le partite di fortissimo richiamo popolare, significa che una difficoltà il popolo la incontra. Dipende solo dai risultati altalenanti o (anche) dalla necessità di fare calcoli in famiglia acquistando il biglietto a turno, complici i prezzi non sempre abbordabili? Mesi fa alla Colonia San Giuseppe, nell'incontro pubblico organizzato dai gruppi della curva Sud Siberiano, uno degli ultras, alla presenza dell'ad Milan, prese la parola e disse: «La Salernitana l'ho amata da bambino. Però ho anche avuto la possibilità di amarla, perché entravo gratis con mio padre, seduto sulle sue spalle. Scusate, oggi è ancora possibile? A me pare che ciascuno di noi debba guardare negli occhi suo figlio e dire "oggi puoi venire, oggi non puoi venire" con me allo stadio».

Per la sfida alla Lazio, la Salernitana fa un primo passo: crea un calmiere per i biglietti riservati agli U-14. In realtà significa crearlo per le famiglie, perché è evidente che il giovane tifoso under 14 entri allo stadio accompagnato da adulti. I prezzi: curva Sud 23 euro. Distinti 15 euro per gli under 14, 25 per donne e over 65, tariffa intera 45 euro. Tribuna azzurra 20 euro under 14, 27 euro per donne e over 65, 52 euro tariffa intera. Verde: intero 68 euro 34 per donne e over 65, euro 27 per under 14. Il biglietto in tribuna rossa costa, invece, 94 euro, 47 per donne e over 65, 40 per under 14.