Veseli marca Lewandoski il difensore sogna i mondiali

Stasera si ritroverà contro un certo Robert Lewandowski, non esattamente il cliente più agevole per un rientro da titolare dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Ma Frederic Veseli è pronto, con vista anche sulla Serie A. Oggi chiuderà la parentesi dei granata impegnati in Nazionale, con l'obiettivo di regalare un sogno alla sua Albania: a Tirana contro la Polonia (inizio ore 20:45), i rossoneri cercano una vittoria che permetterebbe...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati