Vicari alla Salernitana, Fabiani prova l'affare con la Spal

Cambio di rotta. Il sogno Gagliolo continua per il momento a restare tale, con Goldaniga c'è lo scoglio dell'ingaggio da superare, ed allora ecco che la Salernitana ha deciso di puntare forte su Francesco Vicari difensore di 190 cm in forza alla Spal ma con un solo anno di contratto. La trattativa è a buon punto, non resta che sferrarare l'affondo decisivo per regalare a Castori il difensore tanto richiesto.

Da cinque stagioni in forza agli emiliani, per tre campionati è stato in Serie A uno dei punti fermi della difesa di Leonardo Semplici (96 gare e 2 gol). Sempre con la Spal, poi, il ds Fabiani sta parlando anche del centrocampista Federico Viviani.