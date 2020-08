Un blitz con vista su Roma e... permanenza nella città eterna. Con buona pace della Salernitana e dello stesso Castori che adesso spinge per rinforzare il centrocampo granata. Akpa Akpro è passato ieri alla Lazio, firmando un contratto triennale nella capitale. Il centrocampista franco ivoriano era a scadenza di contratto con la Salernitana e il club biancoceleste ha deciso di ingaggiarlo a titolo definitivo. A differenza di molti altri calciatori tesserati con la Lazio però e (ri)passati in prestito in granata Akpa resterà alla corte di Inzaghi, pronto a giocarsi una chance con le aquile nel ritiro di Auronzo di Cadore. Il diesse della Lazio Igli Tare crede molto nelle sue qualità e non sembra affatto intenzionato a cedere alle lusinghe di alcuni club di massima serie francesi e spagnoli che pure si sono fatti avanti per assicurarsi i servigi dell'oramai ex centrocampista della Salernitana. L'operazione si è chiusa ieri a Villa San Sebastiano a Roma. Nel quartier generale di Lotito nella capitale si è presentato il giocatore appena atterrato con un volo diretto dalla Francia (dove stava trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza insieme alla famiglia) e il suo agente, Umberto Riva. Lotito ha fatto firmare al centrocampista un contratto triennale (con opzione e bonus a obiettivi) che lo lega alla Lazio fino al 2023. Akpa Akpro si è messo in mostra davanti al grande pubblico nella stagione appena passata agli archivi, disputando un campionato sugli scudi condito da due reti, tre assist e prestazioni sempre al di sopra della media. Un buon biglietto da visita per il grande salto. L'anno prossimo Akpa giocherà la Champions con la Lazio di Inzaghi. Peccato che la Salernitana perda così uno dei pezzi pregiati del suo centrocampo.



Adesso bisogna provare a correre ai ripari. Castori non chiede altro e pensa anche di plasmare una squadra che possa giocare con un 4-4-2 molto camaleontico. A dispetto di quanto immaginato, infatti, il trainer granata dovrebbe optare per il canovaccio che ha quasi sempre adoperato nella sua lunga e ricca carriera da allenatore. Si cambia in tutti i reparti del campo. A partire dal portiere. Micai è sempre più lontano da Salerno. Il portiere ex Bari ha ancora tre anni di contratto con l'ippocampo, ma Castori intende affidare i pali granata ad un altro inquilino. Carnesecchi è il primo della lista, ma l'Atalanta non è disposta a cederlo neppure in prestito prima di trovare il sostituto dell'infortunato Gollini. La Salernitana, però, non intende aspettare più di tanto e allora sta lavorando su un profilo giovane e affidabile che ha giocato nel campionato estero. Sono quattro le ipotesi al vaglio del management granata: Gabriel Brazao (2000), brasiliano con passaporto italiano di proprietà dell'Inter, nella passata stagione in prestito all'Alicante. Alvaro Fernandez (98) spagnolo che ha vinto la Serie B iberica con l'Huesca, ma è di proprietà del Monaco e Hugo Souza (99) anche lui brasiliano del Flamengo, nel giro dell'Under 20 brasiliana. Infine Karlo Ziger ('01) croato che gioca nell'Under 23 del Chelsea. Tra questi potrebbe esserci il nuovo numero uno granata. E siamo alla difesa. Sulla destra è imminente il ritorno di Tiago Casasola ('95). Il cursore di fascia argentino, di proprietà della Lazio, tornerà in prestito alla Salernitana dopo il 31 agosto. Giusto il tempo di liberarsi dal vincolo del prestito con il Cosenza che scade a fine mese (a meno che i silani, che pure avevano chiesto il rinnovo dell'accordo con la Lazio, non gli firmino prima il nulla osta). Dalla parte opposta si tratta con il Torino per arrivare ad Alessandro Buongiorno ('99) che Castori ha avuto sia a Trapani lo scorso anno sia a Carpi. Il mancino piemontese ha superato la concorrenza di Ranieri della Fiorentina che l'anno scorso è stato il pilastro della difesa dell'Ascoli. È finita l'avventura in granata per Pawel Jaroszynski che torna al Genoa per fine prestito. Al centro della difesa, invece, continua il pressing asfissiante per Dermaku ('92) del Parma e Gyomber ('92) del Perugia. I due mastini sono i nomi cerchiati in rosso da Castori per il pacchetto arretrato. Si cerca una collocazione per Marco Migliorini. A centrocampo, invece, il primo obiettivo è Gregorio Luperini ('94). «La trattativa è ben avviata ha dichiarato il suo agente Martorelli C'è il forte interesse della Salernitana e dell'allenatore Castori che lo conosce e lo stima». Il Trapani però chiede mezzo milione di euro per il suo cartellino. La Salernitana non tratta, ma aspetta. Nel caso in cui i siciliani non dovessero iscriversi, Luperini (e non solo lui) sarebbe svincolato d'ufficio. © RIPRODUZIONE RISERVATA