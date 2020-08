Appuntamento in ritiro, anzi «a Salerno, al più presto, in settimana», così da cominciare la nuova stagione sportiva già con il fiocchetto dell'ufficialità e con il prolungamento contrattuale in tasca. Il virgolettato appartiene ad Umberto Riva, procuratore di Akpa Akpro. Il centrocampista ivoriano è la pepita d'oro della Salernitana e il suo futuro sarà ancora in granata, previo inserimento e interessamento della Lazio. L'agente ne ha già parlato con il direttore sportivo Fabiani e il dirigente ha coinvolto i co-patron Lotito e Mezzaroma ma anche il nuovo allenatore, Fabrizio Castori.



Il tecnico granata considera Akpa Akpro un punto fermo del nuovo centrocampo: compirà 28 anni a ottobre, è nell'età della maturità e della consapevolezza. È un giocatore completo e si muoverà anche la Lazio, com'era accaduto in passato per Kiyine. Sul piatto ci sono le legittime ambizioni di categoria superiore del giocatore, che sente «profumo» di Serie A e vorrebbe cimentarsi con il salotto buono del calcio italiano. Akpa temporeggerebbe un'altra stagione, a patto di rientrare nell'orbita di un club di massima serie. L'aspetto tecnico, emotivo, contrattuale e professionale andranno a incastro se la Lazio (già sondata, interessata, disponibile a investire) interverrà con il proprio timbro. «Ci sono tutti i presupposti per proseguire l'avventura con rinnovate motivazioni e quindi per giocare ancora in granata, con una maglia e in una piazza che hanno rilanciato Jean Daniel», conclude il procuratore. Lascia intendere che sarà possibile triangolare approfittando di un'alleanza di mercato, da Lotito a Lotito. Akpa Akpro, dunque, sulle tracce di Casasola e Sprocati, anzi meglio: arrivato da svincolato, a parametro zero, è stato atteso, curato durante le ricadute, poi lucidato dopo un campionato sontuoso. Adesso diventerà una plusvalenza per la Salernitana che, nel frattempo, potrà ancora disporre del giocatore, diga e catapulta del reparto mediano. Castori è felice di abbracciarlo ma non è escluso che Akpa Akpro, dopo la firma di un contratto lungo (dovrebbe rinnovarlo fino al 2024, l'attuale vincolo scadrà a giugno 2021), possa essere osservato per qualche giorno anche da Inzaghi alla Lazio e poi raggiungere Sarnano. Per la firma e l'ufficialità, però, non scivolerà molta sabbia nella clessidra. «Abbiamo già parlato, adesso dobbiamo definire», conclude il procuratore di Akpa Akpro. C'è la fila per lui, ecco perché Lotito procederà senza indugiare: il giocatore ha estimatori in Turchia, in Francia (Reims e Brest), la Spal aveva sondato ma adesso è retrocessa. Le nuove piste italiane portano sull'agenda del Crotone e dell'Udinese. Sarà tutto stroncato sul nascere, perché interverrà la Lazio e stopperà anche il corteggiamento della Sampdoria che, adesso, ha messo gli occhi su Djuric.



Il centravanti è un altro pezzo pregiato della Salernitana, un titolare per Castori che lo aveva fatto debuttare da ragazzino a Cesena. È pure lui al centro del progetto, blindato dal contratto che scade nel 2022 ma anche da un investimento. Due anni fa, infatti, la Salernitana ha sborsato 550mila euro per acquistarlo dal Bristol City e adesso non basta il richiamo della Serie A per valutare una cessione. Djuric, che ha un ingaggio di 280mila euro, potrebbe essere sacrificato sull'altare delle opportunità di mercato solo in presenza di una offerta adeguata, che ristorerebbe il club granata. Servirebbe, però, un giocatore con le stesse caratteristiche e lo stesso numero di gol nei piedi o sulla testa. Ci sono valutazioni in corso ma c'è anche la sensazione che Djuric possa cambiare aria solo in presenza di una offerta irrinunciabile, in grado di spostare gli equilibri e di consegnare alla Salernitana un tesoretto da investire subito. Nelle trattative, però, contano il contesto e le motivazioni dei protagonisti. Il contesto stuzzica il gigante Milan: ha ritrovato il vecchio mentore Castori, che gli ha già inviato messaggi di stima e di coinvolgimento. Dopo aver percepito affetto e fiducia, su Instagram il centravanti ha scritto: «Ringrazio tutti per le emozioni che io, la mia famiglia e la squadra abbiamo vissuto. See you next season». Arrivederci alla prossima stagione, a patto che la Serie A non strizzi l'occhio e non convochi. La Sampdoria ha fatto un sondaggio. La Salernitana ha preso nota, ha chiesto a Castori di pronunciarsi e ha ricordato al procuratore quanto sia costato Djuric. © RIPRODUZIONE RISERVATA