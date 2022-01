Alessandria-Benevento 2-0, Caserta si consola con Forte

Nella giornata in cui avrebbe potuto avvicinare ancor di più la vetta, il Benevento stecca incredibilmente al Moccagatta di Alessandria, perdendo la quinta partita del suo campionato e cominciando male il girone di ritorno. All’andata fu gara pazza, quella di ieri invece è stata una sfida molto più tranquilla ed equilibrata che ha sorriso ai grigi. La formazione di Longo ha sicuramente meritato nel primo tempo di passare in vantaggio e poi è stata brava a reggere nella ripresa, oltre che fortunata a trovare la rete del raddoppio nel momento in cui i giallorossi sembravano aver trovato fluidità di gioco.

Al Benevento resta il buon impatto di Francesco Forte, subentrato a Moncini dopo l’intervallo, e la voglia di ribaltare la partita che non è mai mancata, anche quando il risultato sembrava inappellabile. Un miracolo di Pisseri, un salvataggio sulla linea, un palo e un paio di occasioni che hanno sfiorato il bersaglio grosso: sono punti da cui ripartire anche dopo una (mezza) giornata difficile, aspetti da migliorare in vista di un girone di ritorno che si prospetta ovviamente indecifrabile.