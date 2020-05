Si torna in campo. Ma solo per allenamenti individuali e a determinate (e rigide) condizioni. Almeno fino al 17 maggio. Ma la Salernitana potrà farlo soltanto tra una settimana. Al massimo entro 10 giorni. Torna oggi a Salerno anche Alessio Cerci che, però, dovrebbe osservare due settimane di isolamento fiduciario per essere rientrato in città proveniendo da un'altra regione (da Pasqua si era sistemato nella sua villa a Valmontone).



Ci si torna ad allenare, dunque, ma la ripresa del campionato è tutt'altro che scontata. Lo ha ribadito ieri sera il Ministro dello Sport, Spadafora, con un post sul proprio profilo Facebook a dir poco perentorio. «Della ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio». Mercoledì prossimo il nuovo decreto sull'emergenza sanitaria del Premier Giuseppe Conte potrebbe addirittura pronunciarsi sullo stop definitivo del campionato di calcio. Tutto o quasi, insomma, si gioca nell'arco di questa settimana. Intanto, però, le squadre sono libere di tornare ad... allenarsi. Anche su questo il post di Spadafora ha generato qualche incomprensione. «Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul Calcio tuona il ministro gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio». Probabilmente, Spadafora si riferiva agli allenamenti di gruppo. Con ordine. Ieri, prima la lettera del Viminale e poi l'ordinanza della Regione Campania hanno di fatto aperto le porte dei centri sportivi alle società professionistiche a partire da stamani. Da oggi, dunque, per i calciatori (come per tutti gli atleti di sport di squadra) sarà possibile tornare a lavorare all'aria aperta così come già fa chi pratica discipline individuali. Ma seguendo un rigido protocollo di sicurezza per limitare al massimo il rischio di contagio da coronavirus. L'ordinanza, infatti, impone regole molto ferree: norme di distanziamento sociale per evitare qualsiasi forma di assembramento, allenamenti a porte chiuse e in forma individuale. Prima ancora, però, sarà obbligatorio il tampone faringeo che accerti la negatività da covid-19. In pratica tutto il «gruppo squadra» (composto da circa 50 persone) dovrà effettuare i test diagnostici. Non solo. Si impongono anche limitazioni sull'uso degli spogliatoi, il rispetto delle distanze interpersonali e si suggerisce ai club di invitare gli atleti a raggiungere i campi già in tenuta di allenamento e di evitare l'uso delle docce. Il gruppo sarà monitorato dallo staff medico con cadenza settimanale.

I GRANATA

Sponda Salernitana, il club di Lotito e Mezzaroma si era preparato da tempo a una possibile ripresa seppure parziale del lavoro. Il sodalizio dispone della struttura del Mary Rosy (con tre campi di gioco e due stecche spogliatoio) che consente di gestire, con relativa tranquillità, il lavoro dei 26 giocatori presenti in rosa, divisi in vari gruppetti tra mattina e pomeriggio per garantire il distanziamento sociale. Ma per i tamponi che sono propedeutici alla ripresa dei lavori ci sarà bisogno di un determinato iter che comporta almeno una settimana di tempo prima del via libera. Tra la comunicazione all'Asl di competenza, il reperire una struttura adeguata per effettuare i test ed aspettare l'esito dei tamponi ci vorranno circa 10 giorni, filtra dalla società granata. A conti fatti così si arriverebbe alla soglia del 18 di maggio, altra data cerchiata in rosso per quella che dovrebbe essere una ripresa effettiva (cioè in gruppo) degli allenamenti. Prima ancora, però, è facile che in tanti aspettino che il Governo si pronunci mercoledì prossimo sullo stop o meno del campionato. Già, perché un conto sono gli allenamenti, un altro quello che si potrebbe definire una sorta di risveglio muscolare e altra cosa ancora sarebbe il campionato. Il ritmo partita e la posta in palio. Si vedrà. La Salernitana per il momento resta alla finestra e intanto aspetta Alessio Cerci. L'attaccante aveva lasciato Salerno a Pasqua per stabilirsi nella sua villa alle porte di Roma. Il club granata ha inviato un telegramma al giocatore chiedendo di comunicare la data del rientro che pare sia stata fissata proprio per oggi. Stando all'ordinanza del Governatore De Luca, però, Cerci come chiunque provenga da un'altra regione dovrà rimanere in isolamento fiduciario per 14 giorni dall'arrivo...

