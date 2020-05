Alfonso Maria Avagliano

Spogliatoi e magazzini chiusi, campi aperti ma niente palloni e assembramenti. Da oggi la Salernitana riprende a lavorare individualmente al Mary Rosy: il club concederà ai tesserati l'accesso esclusivamente ai tre prati del centro sportivo per effettuare sgambature facoltative. Una timida riatletizzazione a turni e nel rispetto del distanziamento sociale. Addio corsa sul lungomare all'alba, dunque, come da testimonianza social di Micai. I calciatori (tranne Cerci e Lombardi, a casa dopo essere rientrati dal Lazio nei giorni scorsi) torneranno informalmente a respirare l'odore dell'erba. Tassativo, poi, indossare abiti propri, lavandoli autonomamente. Il programma stilato dai «prof» sarà simile a una sessione di jogging.

LO SCENARIO

Primi passi verso una ripresa di gruppo il 18 maggio? Nessuno può dirlo: la Figc continua a prendere tempo sulla questione campionati, forse proprio mirando a quella data per decidere. Rinviato il consiglio federale che avrebbe dovuto tenersi venerdì «per necessità di maggiori approfondimenti». Alla riunione la Serie B si sarebbe... connessa col presidente Balata, portavoce della volontà di andare oltre il 2 agosto e finire il campionato sul campo. Neanche tanto ufficiosamente, però, c'è chi è perplesso come la Juve Stabia di patron Manniello: «La vedo dura, solo la Serie A può permettersi certe attenzioni». Domani il direttivo di Lega B (col vicepresidente Mezzaroma) farà una conference call. È attesa per il weekend l'intesa tra comitato tecnico-scientifico del Governo, medici sportivi e Figc per le linee guida sugli allenamenti in gruppo. «Il protocollo che avevamo già ipotizzato a marzo si avvicina molto a quello del Napoli (approvato dal governatore De Luca, nda). La situazione non è a rischio zero. A detta dei virologi dovremo convivere ancora col virus che statisticamente colpisce persone purtroppo avanti negli anni. Noi parliamo di atleti abbastanza giovani e costantemente monitorati. Se c'è buon senso, tutela della salute e salvaguardia dell'indotto economico possono coesistere», ha detto Mezzaroma a Ottochannel. La B teme una scia di ricorsi che nascerebbe se i verdetti fossero decisi a tavolino ed è anche interessata alla prosecuzione della Serie A per preservare la mutualità che da essa riceve. Qualora mancasse, si aprirebbe una voragine nei bilanci cadetti. Nel mezzo, c'è la salute che è «bene primario, va preservato a tutti i costi. Però c'è il problema di farlo sposare con la ripartenza che consentirebbe a tante famiglie di sostentarsi. I media bollano il settore del pallone come un manipolo di assetati di soldi, ignorando che una società è composta anche da impiegati, fisioterapisti, cuochi, autisti». Parole di Lotito al magazine della Lazio. L'Uefa attende una risposta italiana entro il 25 maggio sulla prosecuzione dei campionati. Se si ammorbidisse, potrebbe anche giungere un'ulteriore proroga della stagione fino a fine 2020, con programmazione a scalare dei tornei seguenti. Incastri solo ipotizzabili, come la quarta promossa dalla C che domani decreterà il suo stop: quasi certo il salto in B di Reggina, Vicenza e Monza, per la quarta promossa si studia una classifica per media punti che premierebbe il Carpi. Tuttavia resta in ballo anche il cambio format osteggiato da Gravina, ma che sembra inevitabile per scontentare il minor numero di club.

LO STADIO

La Salernitana deve affrontare anche la questione scadenza (al 30 giugno) della convenzione d'uso di stadio Arechi e campo Volpe. Nei giorni scorsi ha dialogato col Comune. L'orientamento è andarsi incontro vicendevolmente e procedere al rinnovo d'ufficio. Il Governo emetterà a breve provvedimenti al riguardo, data la straordinarietà dell'emergenza che richiede ben altre priorità. Ma occorrerà discuterne comunque presto, perché le condizioni muteranno drasticamente anche in caso di ripresa del campionato. Prima della pandemia l'assessore allo sport, Caramanno, aveva incontrato il segretario granata, Dibrogni, prospettando un rinnovo quinquennale a canone fisso stagionale, non più con l'attuale corresponsione del 5,5% degli incassi (più imposte pubblicitarie). Finora il rapporto è proseguito anche grazie a compensazioni dovute alla gestione e manutenzione del manto erboso affidate alla Salernitana. Un rinnovo d'ufficio, però, cozzerebbe con la percentuale sugli incassi in favore del Comune, poiché si giocherà a porte chiuse nei prossimi mesi. Serve una via di mezzo. Mezzaroma e Lotito sono interessati all'Arechi anche per scopi extracalcistici. Il modello è lo Stirpe di Frosinone, dove sorge lo store ciociaro e presto aprirà un pub a tema aperto h24.

LE GIOVANILI

Con la chiusura anticipata dei campionati giovanili, la Salernitana ridiscuterebbe volentieri pure i 2287,50 euro mensili per l'utilizzo del Volpe, dove i baby hanno sgambettato fino a due mesi fa. In verità, il DL n.18 del 17 marzo ha sospeso fino a tutto maggio i pagamenti dei fitti di impianti pubblici alle società, anche professionistiche; da giugno si può rateizzare, ma l'inutilizzo del campo potrebbe portare a diversi ragionamenti in chiave futura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA