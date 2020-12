E' già finita l'esperienza di Armando Anastasio in Croazia. Il 23enne terzino sinistro napoletano, cresciuto nelle giovanili del club azzurro, lascia il Rijeka, con cui aveva partecipato all'Europa League affrontando il Napoli. Poco lo spazio trovato in questi mesi, quindi la decisione di tornare al Monza, che lo aveva ceduto in prestito nella scorsa estate.

Ultimo aggiornamento: 14:55

