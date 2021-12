Ansia Benevento, Letizia si ferma infortunio al polpaccio per il capitano

Tegola Letizia e scelte obbligate sulle corsie. La fiducia di Caserta sulle condizioni del terzino di Scampia (che non lamentava più dolore) si è ben presto tramutata in allarmismo. Con il trascorrere delle ore, a una più attenta valutazione, frutto di approfondimento clinico disposto dal dottor D'Andrea, il polpaccio del capitano ha evidenziato una lesione. L'ecografia effettuata ieri mattina non lascia spazio all'interpretazione:...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati