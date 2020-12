Numeri impressionanti. Che non si ammiravano da tempo. Aspettando il 2021, la Salernitana di Fabrizio Castori ha chiuso il 2020 con una media casalinga quasi perfetta. E così, dunque, l’Arechi è tornato ad essere finalmente lo stadio che in passato faceva paura agli avversari solo al pensiero. In otto giornate disputate in casa la squadra granata ha conquistato 20 punti sui 24 disponibili, tradotto ha conquistato 6 vittorie (compresa ovviamente quella a tavolino con la Reggiana) e 2 pareggi. In Italia, nei campionati professionistici, solo la Ternana nel girone C di Lega Pro ha fatto meglio con 21 punti, messi insieme però in nove gare. Ma la ritrovata forza casalinga della Salernitana è confermata anche dal secondo miglior attacco con 15 gol (meglio solo il Lecce con 16), dalla terza miglior difesa con appena 5 reti subite (meglio Monza e Spal con 3 e Cittadella ed Empoli con 4) e dalla casella sconfitte lasciata ancora ferma a quota 0.

