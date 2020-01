L'Ascoli ha esonerato il tecnico Paolo Zanetti. Fatale la sconfitta di ieri sera in casa col Frosinone (0-1). La società bianconera ha affidato temporaneamente la panchina al tecnico della Primavera Guillermo Abascal, in attesa della nomina del nuovo allenatore. Con Zanetti l'Ascoli aveva avuto una partenza lanciata, conquistando inizialmente la vetta del campionato di serie B. Negli ultimi due mesi è scivolata a metà classifica, con una significativa involuzione del gioco. Per la successione si fanno i nomi di Aglietti, Pillon e Stellone. Ultimo aggiornamento: 19:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA