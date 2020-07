Vigilia di campionato per la Salernitana e tempo di conferenza stampa per Gian Piero Ventura che ha presentato così la trasferta di Ascoli di venerdì sera: “L’ultima partita è stata di spessore, siamo di fronte ad un piccolo tour de force decisamente stimolante. Domani affronteremo una squadra che lotta per la salvezza, dopodiché ci attendono cinque scontri diretti uno più difficile dell’altro. Quando una cosa è stimolante mi ci tuffo e vorrei che i miei giocatori pensassero la stessa cosa. Nel calendario, però, non siamo stati fortunati da questo punto di vista”.



Capitolo convocati. Nell'elenco per la gara del Del Duca ci sono anhe Gondo, Jaroszynski e Cicerelli, ma…: "Gondo non è in grado di fare novanta minuti perché ha avuto un problemino, ieri ha ripreso ad allenarsi a pieno regime ma l'allenamento di ieri era tattico. Viene con noi e se c'è da giocare gioca ma non può fare novanta minuti come ha fatto con la Juve Stabia. Jaroszynski dovrebbe esserci, ci deve essere. Per lunedì poi vedremo, ci saranno Aya ed Heurtaux che si stanno allenando e presumo saranno freschi".



Infine una considerazione importante su Capezzi: "Attendo che diventi una soluzione – ha precisato subito Ventura -. È un buon giocatore ma dentro di sé deve trovare la rabbia, è uno dei pochi che ha giocato in Serie A. Il problema, quindi, non è tecnico. Non riesce a fare novanta minuti, ma anche solo facendone sessanta può essere un giocatore importante. Ma deve dimostrarlo. Col Pisa non è entrato bene e lo sa, è un ragazzo serio e ponderato. Forse troppo. Abbiamo bisogno come il pane di lui, si è reso conto di quello che sto dicendo e si sta allenando con un'intensità differente".