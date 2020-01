Sarà la Mitec di Antonio Russo, con sede a Quarto, ad occuparsi della sistemazione dei sediolini nei settori delle due curve del Romeo Menti. La ditta, impegnata già nel restyling dello stadio San Paolo di Napoli in occasione delle Universiadi, ha vinto la gara di appalto del Comune di Castellammare, e nei prossimi giorni dovrà vincere una vera e propria corsa contro il tempo per rendere l’impianto agibile entro l’1 febbraio, data perentoria della Lega per evitare una penalizzazione al club di Langella e Manniello. A Palazzo Farnese c’è ottimismo, la Juve Stabia spera, depauperare quanto di buono fatto dalla squadra di Caserta in queste settimane sarebbe davvero una beffa, per il club, per la città. © RIPRODUZIONE RISERVATA