Aston Villa-Salernitana 3-1, ai granata non basta il gol di Obi

La Salernitana prova a fare bella figura in amichevole al Villa Park contro i padroni di casa dell'Aston Villa, ma gli inglesi sono a un livello decisamente superiore e così senza grossi problemi mettono al tappeto i granata nonostante il gol iniziale di Obi. Al novantesimo finisce 3-1. Ma, come detto in avvio, dopo aver resistito alla prima pressione della squadra di Smith, la Salernitana va in vantaggio con il centrocampista nigeriano che al 20’ è bravo a battere da due passi Martinez al termine di un'azione nata da una punizione calciata da Di Tacchio. Undici minuti più tardi potrebbe anche arrivare il raddoppio, ma Zortea si fa respingere da Martinez la conclusione dall'interno dell'area di rigore.

Evitato il doppio passivo l'Aston Villa torna a premere come accaduto nei primissimi minuti e capitalizza al meglio quasi tutto quello che costruisce: al 34’ con un destro dal centro dell'area di rigore uno scatenato Ings trova il gol del pari, al 43’ invece El Ghazi ribalta il punteggio dagli undici metri su un calcio di rigore concesso per una spinta di Gyomber.

Ritmi molto più bassi nella ripresa, con i due allenatori che pescano costantemente dalla panchina. Tra questi c'è anche l'ex interista Young che al 71’ con una conclusione di precisione batte l'altro neo entrato Fiorillo bravo poi nel finale ad evitare un passivo ancora più netto.