Lungo sfogo di Mario Balotelli sulla gestione Covid in Italia. L'attaccante ora in forza al Monza ha scelto una storia su Instagram per dire la sua sulla situazione del nostro Paese: «I casi stanno aumentando e non mi capacito del perché abbiamo dovuto passare Natale e Capodanno così. Hanno chiuso - scrive sui social- per richiuderci. E ora mi spiegate che zona rossa è questa con il traffico odierno quasi maggiore alla normalità? Tutti questi sforzi per arrivare a un altro lockdown? Ma è possibile che non si possa gestire l'Italia in modo sano e onesto?». Balotelli dice di non avere una posizione politica ma si dice preoccupato per l'Italia, perché «sta degradando per colpa di pochi».

Ultimo aggiornamento: 16:17

