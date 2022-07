Barba, spunta la Salernitana ma Vigorito lo vuole ancora a Benevento

Per stappare il mercato dei nomi importanti serve procedere con le cessioni dei big. Quelli che vestono il giallorosso sono corteggiatissimi, perché il club sannita può mettere sul piatto uno dei più forti difensori dell'ultimo torneo cadetto oltre all'attaccante più decisivo. Ma le fluttuanti dinamiche estive possono portare anche a dei ripensamenti. Emblematico il caso di Federico Barba, che fino a qualche giorno fa poteva vantare una sfilza di pretendenti che poi, col passare dei giorni, si sono assottigliate. Questo perché il Benevento, onde rilasciare il suo cartellino, chiede una cifra vicina al milione di euro mentre il centrale romano ha un contratto oneroso considerando la crisi galoppante in cui versa il calcio italiano e l'austerity con cui si è aperta questa prima fase di trattative.

Bari, Lecce (che aveva offerto un triennale a 100mila euro in meno rispetto a quello che Barba percepisce a Benevento) e Pisa, si sono affacciate, in rigoroso ordine cronologico, bussando, chi alla porta di Pasquale Foggia, chi alla porta del suo procuratore, il beneventano Sandro Martone. Hanno mostrato grande interesse pure gli spagnoli del Granada (fino a qualche giorno fa la migliore proposta triennale era la loro, niente intesa col Benevento però) e, in ultimo la Reggina di Pippo Inzaghi. Quest'ultimo, dopo la straordinaria cavalcata vissuta nella stagione dei record, ha l'abitudine, nella compilazione delle liste per i rinforzi nelle squadre che va ad allenare, di inserire atleti che ha avuto alle sue dipendenze a Benevento. Era stato così a Brescia e adesso si sta verificando la stessa cosa a Reggio Calabria (oltre a Barba ha chiesto pure Ionita e Insigne), ma poi succede che i suoi presidenti finiscano col non accontentarlo.

Oltretutto la Reggina, che si è salvata dal fallimento per il rotto della cuffia, non sembra ancora in grado di potersi tuffare in investimenti di tale portata tra costo del cartellino e ingaggi. Tornando a Barba, dicevamo delle concorrenti che si sono man mano sfilate o messe in stand-by in attesa di trovare la quadra sia con il calciatore che con il Benevento. Più o meno ciò che è capitato con Moncini: una folta schiera di club interessati, alla fine l'ha spuntata, a sorpresa, quello che ha lavorato in silenzio, con concretezza e una certa rapidità, dimostrando di saper andare incontro alle richieste dello stesso Moncini e del Benevento senza lesinare, fare strategie o giocare al ribasso. Una operazione-lampo, avviata e risolta in pochi giorni con soddisfazione di tutte e tre le parti. Ebbene, per Barba potrebbe esserci il medesimo epilogo. Il condizionale è d'obbligo tuttavia, in quanto sembra che il presidente Oreste Vigorito non sia più tanto convinto di lasciarlo partire. Ma c'è una società di Serie A (al contrario della Samp non si è mai fatta avanti seriamente, idem il Cagliari) che ha approcciato nella maniera giusta e sta avanzando velocemente nella scala di preferenze di Barba. Non bisogna andare neppure troppo lontano dal Sannio, visto che parliamo della Salernitana.

Non è stata ancora intavolata una vera e propria trattativa (si può aprire da un momento all'altro), il Benevento però tentenna e chiede l'indennizzo da 800mila euro che poi rappresentano la cifra per cui Barba, pagato 2,5 milioni a gennaio 2020, incide ancora a bilancio. Barba ha chiesto di andar via, ma - questo il ragionamento del patron - come si fa a privarsi del miglior difensore su piazza senza la certezza di poterlo sostituire con uno altrettanto forte?



Il rischio è di creare un buco difficile da colmare centro della difesa, considerato che è in lista di sbarco pure Glik. Per Lapadula il discorso è diverso. Il Cagliari ha fatto l'ennesimo passo indietro, non si sa quanto attendibile, perché continua ad avere difficoltà a trovare un accordo economico con l'entourage dell'attaccante. L'intesa con il Benevento è stata trovata, purtroppo manca quella sull'ingaggio (prima proposta del Cagliari triennale a un milione rifiutata, ma ne potrebbe arrivare un'altra leggermente superiore, non di molto) e l'attaccante (che nel Sannio incassa 1,8 milioni) al momento sembra irremovibile. Di questo passo chiudere è ardua impresa, e offerte di altre squadre, al momento, non ce ne sono. Il centravanti si culla sul fatto che il prossimo anno si libera a zero e può scegliersi una squadra che può caricare sull'ingaggio, ma dopo un altro anno di B ritrovare un contratto pluriennale alle cifre da lui pretese sarà davvero complicato. Se salta Cagliari, per come si stanno mettendo le cose, Lapadula può restare in giallorosso.

IL TEST

Ieri, intanto, a Cascia i giallorossi hanno battito (3-2) in rimonta la Roma Primavera con reti di Tello, Capellini e Thiam Pape.

