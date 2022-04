Doppia festa per i De Laurentiis: Latina battuto, Bari promosso in B

Il Bari è in Serie B. Quattro anni dopo l’ultima volta, i pugliesi si riprendono il campionato di cadetteria, tornando indietro nel tempo e riallacciando il conto con la storia, dopo il fallimento del 2018. Alla squadra di Mignani bastava non perdere, dopo il ko del Catanzaro contro il Monterosi, ma ha anche battuto il Latina a domicilio: è bastato un gol di Antenucci - simbolo e volto dei galletti dal 2019 che ha pure sbagliato il rigore del raddoppio - per avere la meglio dell’avversario e far partire la festa, puntualmente scoppiata al fischio finale. I biancorossi si guadagnano la promozione con tre gare d’anticipo: un campionato mai realmente in discussione, condotto in vetta sin dagli albori della stagione e portato a casa dopo il primo “game-point” sprecato una settimana fa, in casa contro la Fidelis Andria.

LEGGI ANCHE Napoli d'oro a Bergamo, ADL: «Una vittoria di cuore e tenacia»

È festa grande per la famiglia De Laurentiis: il patron del Napoli - che oggi ha celebrato via Twitter la vittoria degli azzurri contro l’Atalanta a Bergamo - ha potuto celebrare la promozione in B insieme con il figlio Luigi, presente allo stadio. È proprio Luigi che guida il Bari ora, una dicotomia che proverà a seguire le orme lasciate dal Napoli negli anni scorsi. Dopo le due delusioni delle ultime due stagioni, i baresi si riprendono la cadetteria lasciata nel 2018, prima del fallimento e dell’arrivo dei De Laurentiis in Puglia (entro il 2024 dovranno scegliere quale delle due società lasciare per le nuove normative della Lega).