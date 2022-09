Benevento all'esame di maturità con il Brescia spazio a Letizia

Salvare gli aspetti positivi e ripartire da quelli. Il Benevento si lecca le ferite ma ha il dovere di ricominciare dalla solidità mostrata nel primo tempo e dalla capacità di reazione sfoderata nella ripresa. Certo, gli attaccanti hanno l'obbligo di aggiustare la mira ed essere più spietati sotto porta, e bisogna pure limitare al minimo gli errori difensivi, ma la prova contro il Cagliari, nel complesso, non è stata da buttare. Servono maggiore cinismo, più freddezza ed esperienza nei momenti topici.

A condannare i giallorossi infatti sono stati in prevalenza gli episodi, e per fare in modo che, al cospetto di avversari più quotati, girino dalla propria parte, occorre mettere in campo atleti smaliziati che siano in grado di mantenere la lucidità anche nelle situazioni più complicate.

A Brescia, venerdì sera, sarà necessaria una prova di grande concentrazione come quella di Venezia, ma anche più attenta contro un avversario di ben altra caratura rispetto ai lagunari. Per questo Caserta potrebbe cambiare qualcosa nell'undici di partenza.

Innanzitutto capitan Letizia può riprendersi il suo posto da laterale destro al posto di un Improta non ancora convincente. E poi c'è la possibilità di vedere Leverbe al posto di Capellini, la cui giovane età e la carenza di gare disputate a certi livelli, sta comportando qualche amnesia di troppo. Entrambi sono in rampa di lancio per il match del «Rigamonti» dal quale il Benevento non potrà uscire senza punti. Di fronte, i giallorossi si ritroveranno la capolista che è avanti in classifica di ben 5 punti e ha all'attivo quattro vittorie e una sola sconfitta, a Frosinone lo scorso 21 agosto. Gli uomini di Caserta hanno già collezionato 2 battute d'arresto in 5 gare, oggettivamente troppe, e non possono permettersi di tornare a casa a mani vuote.

Quello contro le rondinelle sarà una sorta di esame di maturità, in grado magari di far capire, in buona parte, a quale tipo di campionato potrà aspirare il Benevento. Fabio Caserta farà leva sulla maggiore attitudine in trasferta mostrata finora dai suoi uomini: fuori casa i sanniti sono imbattuti mentre tra le mura amiche sono già caduti due volte. Il «Vigorito» non è un fortino inespugnabile bensì terra di conquista e sarebbe ora di invertire la tendenza. Ma lì davanti bisogna cominciare a buttarla dentro, senza se e senza ma. E sarebbe opportuno che il tecnico avesse un po' più la tendenza a osare, senza aspettare di prendere uno schiaffo per reagire e scegliere un assetto più sbilanciato.



Attenti osservatori hanno difatti avuto da ridire sul fatto che Caserta, nonostante l'uomo in più, non abbia voluto modificare l'assetto difensivo per passare da 3 a 2 centrali in modo da recuperare un uomo a centrocampo o in attacco. In effetti, essendo il Cagliari rimasto con due soli attaccanti, il tecnico avrebbe pure potuto optare per un 4-3-1-2 anziché il 3-4-1-2 in modo da poter contare su un uomo in più nello sviluppo della fase offensiva e per rimanere in parità numerica con la linea di metà campo rossoblù.

Ieri mattina la squadra ha continuato la preparazione all'antistadio «Imbriani»: lavoro di forza e riscaldamento tecnico, sviluppi offensivi e sviluppi con transizione negativa. Oggi in programma una seduta a porte aperte con inizio alle 17. Sempre assente l'infortunato Viviani, ancora alle prese con la distrazione muscolare all'adduttore lungo della coscia sinistra. Da verificare le condizioni di Farias (che ieri è stato sottoposto ad accertamenti clinici), mentre Tello è in via di guarigione anche se non si è ancora aggregato al resto dei compagni. L'unico in grado di recuperare per Brescia è il colombiano, ma non certo per essere schierato dall'inizio dato che ha saltato diversi allenamenti.



Caserta tiene monitorati anche gli altri nuovi oltre a Leverbe, ovvero Simy, Ciano, Kubica e Schiattarella. Soprattutto quest'ultimo è l'osservato speciale perché il desiderio dell'allenatore è quello di riportare quanto prima Acampora nella posizione ideale di mezzala sinistra. Molto dipenderà dalle sensazioni che Schiattarella avvertirà nel corso dei prossimi 2/3 giorni, e di quello che sarà in grado di trasmettere all'allenatore sul piano della tenuta. Appare tuttavia poco probabile un suo impiego dal primo minuto.



Già in vendita nel frattempo sul circuito TicketOne i tagliandi per la trasferta di venerdì sera in terra lombarda. Il costo del singolo biglietto per il settore ospiti dello stadio «Mario Rigamonti» è di 16 euro, comprensivo di diritti di prevendita. La capienza del settore riservato ai tifosi giallorossi, con esattezza lo spicchio tra la Curva Sud e la Tribuna, è di 1029 posti a sedere.