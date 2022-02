Benevento-Ascoli, fame di vittoria confermato il 4-3-3, duello Improta-Tello

Il Benevento è senza alternative. Per continuare a coltivare il sogno della promozione diretta, contro l'Ascoli non può più fallire l'appuntamento con la vittoria. Scivolati al settimo posto della classifica (col Cittadella nono a soli due punti) e agganciati dal Perugia a quota 37, i giallorossi devono provare a tenere quantomeno immutato il distacco dalle prime due posizioni. E per farlo non possono far altro che battere i bianconeri in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati