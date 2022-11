Benevento-Bari 1-1, Cheddira risponde ad Improta

Secondo pareggio consecutivo per il Benevento che viene ripreso dal Bari al Vigorito. La squadra di Cannavaro sale a quota 11 punti in classifica.

Partita che si presenta subito molto fisica, nessuno tira indietro la gamba. I primi 15’ passano senza grossi sussulti, da segnalare solo due punizioni senza fortuna di Folorunsho e Masciangelo. Al 19’ Karic porta palla in contropiede ma sbaglia, al limite dell’area, l’ultimo passaggio per Forte. Un minuto dopo risponde Folorunsho, destro da fuori però alto. Al 25’ ci prova di testa Leverbe su punizione di Letizia, palla centrale e facile per Caprile. La prima vera palla gol del match arriva al 27’ ed è per gli ospiti. Folorunsho imbuca per Cheddira, il destro da buona posizione dell’attaccante barese termina a lato. Si scuote il Benevento al 36’, Improta gioca bene una palla sul lato destro, il cross basso finisce sui piedi di Forte che calcia di poco a lato. E’ il preludio al vantaggio giallorosso. Il Bari perde palla in uscita, Forte lavora bene spalle alla porta e scarica per Improta, l’esterno scaglia un destro da fuori che tocca il palo e lascia Caprile impietrito. È il gol dell’ex. Il Benevento si carica, ci prova ancora Forte al 39’, tiro centrale per Caprile. Reazione rabbiosa dei biancorossi. Botta, servito da Maita, arriva in area e calcia col sinistro, Paleari si deve superare. Al 45’ il Benevento sfiora il 2-0, sinistro a giro di Forte su punizione da limite, palla diretta sul secondo palo e che esce di pochissimo. Dopo sessanta secondi di extratime è 1-0 al riposo.

Comincia bene la ripresa il Benevento. Al 3’ punizione di Masciangelo, stacca La Gumina, Caprile smanaccia in corner. All’11’ Mignani rivoluzione il suo Bari, inserendo Antenucci, Bellomo e Salcedo. Cannavaro risponde con Koutsoupias al posto di Karic. Al 20’ sanniti ancora pericolosi, Letizia riesce ad infilarsi in area, il suo tiro cross termina non di molto fuori. Risponde Salcedo, palla però in curva. Altro brivido per la difesa di casa al 26’. Cross dalla sinistra, Paleari esce ma viene anticipato da Antenucci sulla linea di fondo, l’attaccante biancorosso prova a rimetterla in mezzo ma il portiere lo mura. Sul corner susseguente svetta Pucino, palla a lato. Al 31’ l’episodio che regala il pari al Bari. Braccio largo di Letizia sul cross di Dorval, Camplone lascia inizialmente correre, ma poi va a rivedere l’episodio al Var e concede il penalty. Dagli undici metri si presenta Cheddira che trasforma, Paleari aveva intuito. La partita si accende. Pastina sbraccia su Cheddira, Camplone estrae il secondo giallo al difensore giallorosso, spedendolo negli spogliatoi. I padroni di casa provano a reagire, cross basso di Koutsoupias, Forte calcia a botta sicura ma viene murato. Il Benevento va da angolo, Leverbe prende l’ascensore, Caprile c’è. Nel finale Cannavaro si gioca anche la carta Farias. Non succede più nulla, Benevento e Bari si dividono la posta in palio.