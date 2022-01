Benevento, incubo contagi: altri due calciatori positivi al Covid

Altri due calciatori positivi nel Benevento. In questo caso però l'esito in qualche modo era previsto, visto che la compagna di uno dei due era risultata già contagiata lo scorso 2 gennaio, mentre l'altro avvertiva sintomi da lunedì ed era in isolamento da allora. Sono quindi cinque i giocatori infettati dal Covid ma stavolta, a differenza dei giorni scorsi, una legittima preoccupazione in vista del match del 13 gennaio contro il Monza...

