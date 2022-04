Benevento carico, assalto al Vicenza: Lapadula ancora escluso dai convocati

Squadra che vince non si cambia. È l'adagio calcistico che intende seguire mister Caserta anche per il match contro il Vicenza degli ex Padella e Maggio, in programma questo pomeriggio al «Vigorito». Dopo le due roboanti vittorie ottenute con Pisa e Reggina, il tecnico giallorosso pare decisamente orientato a spedire in campo lo stesso undici che ha cominciato i match con il Pisa e poi a Reggio Calabria. «Guardo solo la condizione fisica dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati