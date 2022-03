Benevento carico, voglia di blitz a Frosinone ballottaggio Farias-Insigne

Per sbancare lo «Stirpe» Fabio Caserta va praticamente in all-in. Il tecnico calabrese li ha portati quasi tutti, eccezion fatta per chi proprio non poteva (ovvero lo squalificato Tello e il recuperato Viviani, fermo da tre mesi). Ci sono pure gli incerti dell'ultim'ora, ovvero Barba, Sau e soprattutto Lapadula tra i 25 convocati. Due di loro finiranno in tribuna, i maggiori indiziati sono il portiere della Primavera Tartaro e il giovane...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati