Benevento, Caserta studia il piano B Acampora pronto per il 4-3-3 ad Ascoli

A Caserta serve tempo per inculcare il suo credo. E il suo Benevento deve trovare la quadra soprattutto a centrocampo, il reparto che è parso in maggiore sofferenza contro il Lecce. Il tecnico sta pensando a dei correttivi in vista della delicata trasferta di Ascoli, che rappresenterà un altro scontro diretto. Con l'ingresso di Acampora la mediana, fino a quel momento compassata e prevedibile, ha guadagnato smalto e brillantezza. Il ritorno...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati