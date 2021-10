Benevento, difesa bunker: in sei partite solo tre gol subiti

Tre clean-sheet nelle ultime cinque gare. Non casuali. Il Benevento, pur soffrendo a centrocampo, sembra aver trovato la quadra in difesa: i giallorossi, se si prendono in considerazione le ultime due sfide, al netto di prestazioni non brillantissime, hanno concesso appena cinque tiri nello specchio al Perugia e uno al Como. Hanno incassato solo 3 reti nelle ultime 6 partite e al passivo annoverano un unico gol (subito in inferiorità...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati