«La squadra sta bene, ho a disposizione tutti giocatori. Avrò ancora domani mattina per decidere bene la formazione, probabilmente cambierò qualcosa: sono convocati tutti tranne Volta». Lo ha dichiarato il tecnico del Benevento , durante la conferenza stampa indetta per fare il punto prima della sfida casalinga di domani con l'Empoli al Vigorito, alle 21.«Il fatto che siamo- ha aggiunto - è motivo di grande stimolo che ci deve spingere a fare bene, ma la partita di domani è complicata e ci vorrà il Benevento migliore. Domani non possiamo avere scuse, giocheremo con un giorno in meno di recupero ma non possiamo avere scuse. Spero che domani i ragazzi si riprendano un'altra giornata di gloria. Mi auguro che il fattore di giocare in casa, con il nostro pubblico, possa darci un'ulteriore spinta».