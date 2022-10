Benevento sconfitto e contestato ma la curva risparmia Cannavaro

Dagli applausi del primo tempo ai fischi e alle contestazioni nella ripresa. Per il Benevento è notte fonda: i giallorossi crollano in casa con la Ternana lasciandosi rimontare dopo essere arrivati all'intervallo in vantaggio di due reti e chiudono sotto la Curva Sud a chiedere scusa ai tifosi. I cori non lasciano spazio all'interpretazione: calciatori senza attributi e richiesta esplicita di giocare senza maglia.

Risparmiato Fabio Cannavaro che è il meno colpevole per essersi ritrovato in una situazione ai limiti del paradossale, ma in questa sconfitta il tecnico ci mette del suo. La differenza la fanno i cambi: Lucarelli li azzecca tutti, Cannavaro li sbaglia tirando fuori troppo presto Schiattarella, Letizia e La Gumina e inserendo gente non all'altezza come Masciangelo, Vokic oltre ad un Forte non in grado neppure di fare uno scatto. È pur vero tuttavia che il Pallone d'Oro non aveva tutta questa scelta, se è vero com'è vero che, con ben 7 pedine out, in campo è sceso il Benevento 2 e quello che ha concluso la gara può essere tranquillamente definito il Benevento 3. Però è stato lui stesso a spiegare che in questo momento il risultato viene prima di tutto e dunque la gestione delle sostituzioni poteva essere diversa, magari evitando di togliere di mezzo, i un sol colpo, Letizia e Schiattarella, fino a quel momento i migliori, per tenere in campo un Improta che ha messo in fila un errore dietro l'altro.

Peccato per il bel primo tempo dei giallorossi, che giocano un buon calcio seguendo i dettami del tecnico e costringono la Ternana ad annidarsi nella propria metà campo. La Gumina fallisce il vantaggio dopo 6 minuti solo davanti a Iannarilli, che poi capitola sul tiro dalla distanza di Tello che tocca il pallo e gli rimbalza addosso per il più improbabile tra gli autogol. Lo stesso La Gumina si fa perdonare conquistandosi e realizzando il rigore del raddoppio sul quale il Benevento va al riposo. Nella ripresa il ribaltone, con due reti incassate da calcio piazzato (Sorensen e Di Tacchio), e il 2-2 concesso dal pasticcio della ditta Improta-Leverbe. Per Cannavaro 2 punti in 3 gare: la tanto auspicata svolta non c'è stata e il Benevento adesso rischia di sprofondare in zona playout. Dal punto di vista del gioco qualcosa comincia a intravedersi, ma vanno migliorate la tenuta mentale e atletica.