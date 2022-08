Benevento, fiducia a Caserta fino alla sosta congelata la pista De Rossi

Avanti con Fabio Caserta. Perlomeno fino alla sosta. Il presidente Vigorito ha deciso di rinnovare la fiducia all'allenatore calabrese, dopo averlo a lungo tenuto sotto esame. Decisivi per la scelta il pari di Genova ma soprattutto il fatto che la squadra, compatta, si sia schierata dalla parte dell'allenatore. Questo la dice lunga pure sulle voci che si rincorrevano e secondo cui più di un calciatore avesse chiesto di andar via perché in disaccordo con la gestione tecnica. La riflessione è durata un paio di giorni, Caserta e Vigorito si sono parlati e confrontati sul volo di ritorno da Genova. Poi si sono salutati senza darsi un appuntamento specifico, anche perché il massimo dirigente si è concesso un altro po' di tempo per decidere il da farsi. Le immagini da libro cuore di Marassi gli saranno ripassate davanti come un film: l'abbraccio tra Letizia, il capitano, e lo stesso Caserta prima del fischio d'inizio, e tutti quelli dei giallorossi a fine gara che si sono stretti intorno al loro timoniere. Era il segnale di un gruppo coeso, granitico, che ha dato il massimo per portare a casa un risultato sulla carta insperato contro un avversario di caratura superiore. La compattezza della ciurma ha sorpreso in positivo Vigorito, che ha pure apprezzato il cambiamento di rotta sul modulo: una soluzione più conservativa ma che per il futuro, sul piano dell'assortimento e della caratteristiche dei singoli, potrebbe rivelarsi decisiva. È altamente probabile che anche contro il Frosinone, Caserta riproponga il 3-5-2 visto al «Ferraris» e attorno a quello ruoterà anche l'ultimo step di mercato del Benevento.



Oggi Oreste Vigorito incontra la squadra per comunicargli che Fabio Caserta sarà regolarmente al suo posto in panchina nella partita di domenica contro il Frosinone. Il patron darà tempo a Caserta di lavorare con il gruppo fino alla pausa del campionato, prevista per l'ultima settimana di settembre, immediatamente dopo Brescia-Benevento. Quattro partite contro Frosinone, Venezia, Cagliari e appunto le rondinelle in cui si deciderà il futuro dell'allenatore. Congelate dunque tutte le piste battute per l'avvicendamento, a cominciare da quella che portava a Daniele De Rossi (ieri colloquio a Roma tra Foggia e il procuratore Lucci: il club correttamente prima di diffondere la notizia della conferma di Caserta ha informato l'entourage del tecnico capitolino), mentre l'attuale nocchiero, a meno di clamorosi capitomboli o pesanti battute d'arresto, rimarrà in sella per almeno un altro mese. Trascorsi i prossimi 30 giorni, verrà tracciato un bilancio e fatta la scelta definitiva. Caserta ha chiesto di avere a disposizione un tempo ragionevole per raccogliere i frutti del suo lavoro e gli è stato concesso. E nel frattempo potrà beneficiare pure dell'apporto di qualche elemento in più.



Pasquale Foggia è chiamato a stringere i tempi e a compiere un'impresa: possono difatti arrivare quattro rinforzi (un difensore, un centrocampista e due attaccanti) nell'ultima settimana di mercato. Niente giovani stavolta, ma profili di spessore per aumentare il grado di competitività della squadra ed innalzare il livello d'esperienza. In difesa si attende il via libera del Monza per Luca Caldirola, affare che rischia di subire un rallentamento per via dell'infortunio di Ranocchia (rottura del perone e distorsione alla caviglia). Ma alla fine Caldirola sarà liberato e potrà rimpolpare il pacchetto arretrato dove Barba è destinato alla permanenza. A centrocampo, la richiesta del Gornik Zabrze per Kubica è di 1,7 milioni di euro. Foggia ha imbastito la trattativa e prova a prenderlo in prestito inserendo il diritto o l'obbligo di riscatto, ma se si dovesse andare per le lunghe è pronto a virare su un profilo d'esperienza che possa fare da vice-Viviani ma pure essere schierato da titolare all'occorrenza. In attacco il primo identikit è quello di una seconda punta diversa da La Gumina, perimetrale, più agile e scattante. E poi non è escluso l'ingaggio di un altro centravanti di stazza capace di alternarsi con Forte, del quale il Benevento ha ribadito l'incredibilità rispedendo al mittente anche l'ultima offerta del Parma: 2,5 milioni di euro più un giocatore da scegliere in una rosa di 5 nomi.

Gli abbonamenti scavallano quota 6900 (per l'esattezza sono 6903), nel mancano 97 per superare la fatidica soglia delle 7 mila tessere. Era stata pure paventata un'amichevole col Napoli per domani: contatti tra i club ma niente intesa per questioni logistiche, gli azzurri avranno la Juve Stabia come sparring partner, ma non è escluso che in futuro il test si possa concretizzare.