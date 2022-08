Benevento-Frosinone, Caserta carica: «Lotteremo su ogni pallone»

Benevento e Frosinone che si sono appena scambiati Ciano e Insigne, si sfidano con diversi obiettivi (ma dei due è convocato solo il primo). I giallorossi hanno assoluta necessità di fare punti per dare una sterzata alla classifica e dunque vanno a caccia del primo successo in campionato. I ciociari giocano per consolidare il primato e confermarsi con potenziale sorpresa di questo torneo. Fabio Caserta non si fida degli avversari e mette in guardia i suoi: «Lo scorso anno ci hanno messo in difficoltà sia all'andata che al ritorno. Dobbiamo affrontare la partita come sappiamo, evitando di concedergli spazio per le ripartenze ed essere abili pure nelle coperture preventive». Questo non vuol dire che il Benevento imposterà la gara sulla difensiva, come a Genova, nonostante la conferma del 3-5-2. «Non necessariamente schierare una difesa a tre implica un minor tasso di pericolosità della squadra. Tutto dipende da come la interpreti. Questo sistema di gioco è molto più funzionale al tipo di calciatori che abbiamo in rosa e anche sul mercato stiamo operando scelte per andare in questa direzione». Le chiavi del match per Caserta saranno «la determinazione, la voglia di lottare su ogni pallone, la cattiveria agonistica, elementi che ti consentono di condizionare le giocate degli avversari. Un po' come abbiamo fatto a Genova dove abbiamo retto contro una corazzata strappando un punto grazie alla forza di volontà». «Quella appena trascorsa - aggiunge il tecnico - è stata una settimana particolare. Dopo una sconfitta in casa e un pari su un campo difficile, ho notato un cambio nell'atteggiamento da parte dei ragazzi. Sono stati bravi a reagire ed è senz'altro un segnale positivo che mi lascia ben sperare in vista del futuro». Il tecnico è orientato a riconfermare lo stesso undici di Genova. Ma c'è un problema con La Gumina, che non si è allenato nelle prime due sedute settimanali a causa di un fastidio. Ora si è rimesso, ma viene costantemente monitorato. Nel caso non fosse pronto a scendere in campo dall'inizio, toccherebbe a Farias agire da seconda punta accanto a Forte. Per il brasiliano, se dovesse essere titolare, sarebbe il giorno della verità. È difatti giunto il momento di dimostrare di essere adattabile anche con attaccante perimetrale nel 3-5-2. La società sta valutando il da farsi anche in relazione al suo percorso che non è stato certo esaltante rispetto all'investimento fatto. Qualora dovesse fallire, non è escluso che il club proceda alla risoluzione contrattuale. Sul fronte mercato altro giornata impegnativa ieri per il direttore sportivo Foggia.

L'ultimo assalto portato a Kubica nella tarda serata di venerdì ha sortito i frutti sperati: il Gornik Zabrze ha accettato l'offerta da 1,2 milioni, spalmati su tre rate annuali. Al nazionale under 21 polacco, considerato uno dei registi top in Europa tra i millennial, un contratto di quattro anni. Al momento è ancora in Polonia, sbarcherà a Benevento domani per visite mediche e firma. La definizione dell'accordo con Nwankwo Simy è slittata nelle ultime ore. Prima del via libera c'è ancora qualche piccola cosa da limare per il perfezionamento dell'accordo. Conferme su formula (prestito con diritto di riscatto) e prezzo (fissato a 800 mila euro). A centrocampo non si esclude l'arrivo di Schiattarella in ogni caso. Ci sono richieste importanti per alcuni elementi della rosa che possono tramutarsi da un momento all'altro in qualcosa di più concreto. Difficile a tre giorni dalla chiusura del mercato, ma non impossibile. Oggi si tornerà a parlare anche col Monza di Caldirola e Gytkjaer. Il danese può essere la ciliegina, ma qualcuno dovrà fargli spazio in rosa: o Forte (che ha molti estimatori) o Farias. Il Benevento sta valutando i 500 mila proposti dal Pisa per Barba, offerta che verrà accettata se si libera Caldirola. Oggi al «Vigorito» due ospiti d'eccezione: il presidente di Lega B Balata e il selezionatore nella nazionale polacca Michniewicz.