Benevento ok a Genova ma Caserta resta in bilico

GENOVA Una prestazione migliore rispetto a due settimane fa è bastata per prendere un pareggio sul campo di una delle favorite per la vittoria del campionato. Il Benevento frena il Genoa, uno 0-0 che non racconta bene l'andamento di una gara in cui il Grifone ha dominato sotto il profilo delle occasioni ma non ha sfondato la porta di un Paleari strepitoso.

Caserta, che ha rivoluzionato l'undici base con un 3-5-2 inedito, rischia comunque la panchina in favore di Daniele De Rossi, come si vociferava, ma la squadra ha dimostrato di essere sul pezzo. Il Genoa ha gonfiato la rete dopo quattro minuti ma se l'è vista annullare per fuorigioco. Il Var ha poi tolto un rigore al Grifone, concesso troppo frettolosamente da Pezzuto, e anche un gol-no gol non visto in campo ma revocato per fuorigioco di Yeboah che l'aveva spinta in porta. In mezzo almeno quattro interventi plastici di Paleari, inattivo invece il collega rossoblù Martinez anche se il Benevento qualche chance comunque ce l'ha avuta. Troppo poche per pensare di uscire con tre punti dal Ferraris, è bastata una prestazione tutto sommato solida per evitare di incassare gol e di strappare un punto che potrebbe far riflettere il presidente Vigorito, che probabilmente aveva già dato il benservito a Fabio Caserta. In fase offensiva bisogna fare di più, indipendentemente da quale sarà l'allenatore. Una chance per La Gumina e un paio di tiri di Viviani sono poca roba. E la casella gol fatti è ancora a zero dopo 180'.

I risultati: Bari-Palermo 1-1; Ascoli-Spal 1-1, Genoa-Benevento 0-0, Perugia-Parma 0-0; oggi Cagliari-Cittadella, Cosenza-Modena, Frosinone-Brescia, Pisa-Como, Sudtirol-Venezia, Ternana-Reggina. Palermo, Genoa e Ascoli 4; Reggina, Brescia, Cittadella, Cosenza e Frosinone 3; Bari e Parma 2; Cagliari Perugia, Spal, Benevento e Como 1; Pisa, Ternana, Venezia, Modena e Sudtirol 0.