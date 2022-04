Benevento, Glik dalla gioia allo stop stagione finita dopo il match della Polonia

L'amor patrio costa caro a Kamil Glik, sceso in campo martedì nel playoff con la Svezia nonostante un leggero fastidio muscolare, e rimasto sul terreno di gioco, stoicamente (ma dal punto di vista del Benevento si potrebbe dire incoscientemente) anche dopo che questo si era acuito. In pratica il polacco, per sua stessa ammissione, quasi non riusciva più a calciare nel finale di gara ma ha preferito continuare lo stesso rimediando un serio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati