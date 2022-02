Benevento, il mal di gol ma contro l'Ascoli occorre vincere

Non c'è tempo per i rimpianti. Il pari di Lecce va in archivio tra note liete e stonate. Domani si torna già in campo per la sfida casalinga contro l'Ascoli. Il Benevento non avrà alternative: dopo quattro gare a digiuno (e tre soli punti conquistati), occorre solo vincere. Un rendimento troppo altalenante per la squadra di Caserta che sta pagando oltremodo infortuni e caso Lapadula. Cinque successi di fila, incluso quello interno col Monza,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati