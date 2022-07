Benevento, il rebus cessioni blocca l'arrivo di nuovi rinforzi

Il Benevento prosegue la sua opera di costruzione della squadra per il prossimo campionato. Da un lato c'è Caserta e il suo staff che mettono sotto torchio il folto gruppo di calciatori in ritiro a Cascia, dall'altro fronte c'è il diesse Foggia che tesse le trame e tiene i contatti con i suoi omologhi e i procuratori dei giocatori per definire acquisti e, al momento, soprattutto concretizzare le cessioni che più interessano. Dal rettangolo verde e nello specifico dalla prima amichevole di venerdì contro i dilettanti del Cascia è emerso che Caserta è ripartito nella costruzione del suo secondo Benevento per il prossimo torneo da una idea di squadra e una impostazione di gioco che è pure il suo spartito preferito: il 4-3-3. Nello scorso torneo, per varie ragioni e in più momenti, ha provato a smuoversi da quel sistema che, però, resta il suo prediletto e sul quale il nuovo Benevento verrà ricostruito dal tecnico di Melito Porto Salvo con ancora più fermezza.

Il primo test match estivo aveva poche novità da offrire all'ambiente, se non i tre giovani volti nuovi di Capellini, Karic e Koutsoupias (autore del primo gol stagionale). Il loro inserimento e le relative prove, con le dovute cautele, hanno soddisfatto l'entourage giallorosso. Già oggi i tre nuovi giallorossi, fors'anche l'ultimo arrivato, il marocchino El Kouakibi, potrebbero essere in campo per uno scampolo del match amichevole in programma a Cascia, con via alle 18, contro la Roma Primavera. Infatti, è probabile che contro i giovani capitolini Caserta utilizzi prevalentemente le «seconde linee» e i tanti giovani in ritiro.



Sul fronte mercato, invece, la campagna di rafforzamento della rosa sannita, attualmente, è un po' bloccata proprio dall'incertezza delle cessioni che si andranno a definire. Per il momento sono partiti Brignola e Moncini, entrambi in prestito, ma non basta. Tutto il mercato in entrata dei giallorossi, in buona sostanza, ruota intorno a quattro nomi: Glik, Barba, Ionita e Lapadula. Non si tratta di calciatori «indigesti», anzi sono pezzi da novanta per la categoria. Ma tutti e quattro, per un motivo o per l'altro, sono in uscita. Qualcuno ha espresso la chiara intenzione di una nuova esperienza, ma godono pure di onerosi contratti, senza i quali il totale stagionale del monte ingaggio del club sannita si abbasserebbe e non di poco. È una questione sostanziale nell'economia del club, attentamente valutata dal patron Vigorito e dal diesse Foggia, mentre per Caserta è importante capire chi resterà in giallorosso e chi partirà per la progettualità tattica della squadra. I quattro in bilancio, al netto, impegnano una cifra che si aggira intorno ai quattro milioni di euro, raddoppiabile al lordo, ed è evidente che una loro partenza consentirebbe al Benevento di investire sul mercato la somma risparmiata. Ma va anche sottolineato che stante un mercato esangue, pochi club hanno voglia e possibilità di investire grandi cifre. Il Cagliari è sempre alla finestra per Lapadula. I procuratori di Glik sondano il mercato estero. Ionita ha offerte dalla Grecia, ma vorrebbe restare in Italia. In tal senso, l'approdo di Inzaghi alla Reggina ha aperto una possibile strada di mercato tra il club sannita e quello calabrese. SuperPippo ha messo nella personale lista dei desideri proprio il moldavo, ma anche Insigne e Barba. Saranno tutte da valutare le potenzialità economiche del sodalizio calabrese per potersi assicurare questi giocatori. La possibile partenza di Insigne (c'è anche l'interessamento della Ternana), e la cessione in prestito di Elia (altro desiderio espresso da Caserta) da parte dell'Atalanta al Palermo, hanno riposizionato il Benevento sulle tracce di Canotto del Frosinone. Foggia, ancora su espressa richiesta di Caserta, aveva già imbastito una trattativa con i ciociari per acquisire l'esterno offensivo, ponendo Moncini come pedina di scambio. La trattativa a cavallo tra fine giugno e inizio luglio, non è mai decollata, ma adesso potrebbe trovare nuova linfa, proprio alla luce degli sviluppi di mercato. Per la campagna abbonamenti, dopo il raggiungimento delle 5mila tessere, la vendita prosegue incessante. Sino a ieri erano poco meno di 5300 le tessere vendute.