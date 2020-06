«Sono davvero felice per la promozione del Benevento in serie A. Un traguardo strameritato, raggiunto quando mancano ancora 7 giornate alla fine del campionato, eguagliando il record dell'Ascoli. Complimenti e bentornato nella massima serie, ci vediamo al derby». Così su Fb il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora commenta la promozione in A del Benevento.

