«Il #BeneventoCalcio torna in #SerieATIM con 7 giornate di anticipo grazie a un capolavoro di sapienza tecnica e di lungimiranza societaria». Questo il messaggio di felicitazioni via twitter che il numero uno dello sport italiano,, ha pubblicato sul suo profilo personale dopo la promozione in Serie A della formazione campana. Malagò formula i suoi «complimenti al Presidente Vigorito, a Filippo #Inzaghi e a tutta la squadra per una stagione da record!».Grandi complimenti anche dal presidente della Lega Dilettanti,, che celebra con un tweet la promozione in Serie A del Benevento: «Un club modello per il calcio italiano che torna in Serie A. Un traguardo raggiunto per la seconda volta in pochi anni con capacità e lungimiranza grazie a un dirigente illuminato come Oreste Vigorito».