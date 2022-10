Benevento, incubo infortuni: Cannavaro perde anche Simy e Acampora

Infermeria ancora più affollata al rientro da Bolzano. Il Benevento esce fisicamente a pezzi dalla trasferta in Alto Adige con gli infortuni di Simy e Acampora (oggi alla ripresa risonanza per entrambi, il nigeriano preoccupa di più) che portano a otto il numero degli atleti inutilizzabili. Una vera e propria ecatombe per Fabio Cannavaro, che nemmeno nelle previsioni più nefaste si sarebbe mai immaginato di ritrovarsi con un terzo dell'organico fuori uso ad appena tre settimane dal suo insediamento. La faccenda si fa seria e rischia di complicare ulteriormente i piani del tecnico partenopeo, ancora a caccia della prima vittoria, in vista dei prossimi impegni, a cominciare da quello di sabato pomeriggio al «Ciro Vigorito» contro la Ternana, terza in classifica e reduce da 4 successi di fila. Il problema è che si sono fatti male altri due titolari: Acampora è il perno sul quale rotea il centrocampo e Simy, con o senza Forte, peraltro già out dalla scorsa settimana, può essere considerato un titolare a tutti gli effetti. Come se non bastasse c'è La Gumina che è rientrato contro il Sudtirol per soli 8 minuti nel finale di gara, reduce anche lui da un problema muscolare che lo ha tenuto fermo per circa tre settimane. Se non dovesse essere pronto per giocare contro i rossoverdi, Cannavaro sarà costretto a inventarsi qualcosa come al «Druso», quando si è ritrovato costretto a schierare Farias punta centrale, oppure a gettare nella mischia l'acerbo Thiam Pape, uno che a 20 anni suonati non ha mai disputato non solo una partita ma neppure un minuto tra i professionisti. Situazione dunque al limite del paradossale per i giallorossi, falcidiati dagli eventi negativi, che non può essere unicamente frutto del caso o della malasorte.



È evidente che alla base di tutti questi malanni fisici, la maggior parte dei quali causati da noie muscolari (Simy, Acampora, Glik, La Gumina, Viviani, con quest'ultimo che oggi può rientrare, ma dall'inizio del torneo hanno lamentato fastidi simili anche Foulon e Tello) ci sia una preparazione pre-campionato inadeguata, fattore riscontrabile pure dalla tenuta atletica dei giallorossi nel corso delle ultime partite, apparsi sulle gambe e a corto di fiato, annebbiati e privi della necessaria lucidità. Un quadro ai limiti del disastro quello che si è ritrovato a gestire Fabio Cannavaro, il quale, di comune accordo con Jordi Garcia, dopo aver effettuato i primi test fisici con risultati tutt'altro che esaltanti, ha provato a migliorare in maniera graduale lo stato di forma dei suoi ragazzi incrementando i carichi di lavoro. Il Pallone d'oro, da gran signore quale è, non ha mai criticato il lavoro dello staff che lo ha preceduto, ma appena ha tentato di alzare i giri, il motore ha finito con l'incepparsi. E ora è costretto a governare una continua emorragia di risorse senza possibilità, nell'immediato, di vedere la luce in fondo al tunnel. Ha ereditato una squadra in confusione totale, tatticamente anarchica, depressa e senza mordente, con alcuni giocatori ai minimi non solo sul piano fisico, ma pure sotto l'aspetto mentale.

Bisogna davvero lavorare di fantasia e trasformarsi in critici seriali per attribuirgli responsabilità in questo momento: non sono ascrivibili a lui né la preparazione in ritiro, né la scelta dei calciatori da tenere e da mandare via, né i rinforzi sul mercato, tantomeno l'apatia e il disordine tattico. A Bolzano la squadra non si è espressa bene, ha fatto una gran fatica, ma perlomeno nel primo tempo ha provato a palleggiare e ragionare come da prerogativa dell'allenatore. Certo, si è trattato per lo più di un fraseggio sterile e inconcludente, che se non altro ha permesso però di soffrire poco e di chiudere la frazione col minimo vantaggio. I cambi indotti dagli infortuni di Acampora e Simy lo hanno messo nella condizione di presentare un undici raffazzonato e improvvisato nella ripresa, incapace di superare la metà campo e di mettere insieme tre passaggi. Se Masciangelo non fosse entrato completamente disconnesso, se qualcuno fosse uscito a contrastare Casiraghi sul corner corto (piuttosto che riversarsi tutti in area con 8 uomini in maglia giallorossa a fronte di soli 3 altoatesini), probabilmente avrebbe portato a casa la prima vittoria contro un avversario di categoria inferiore. Ma il materiale a disposizione quello era. Voltarsi e provare a modificare gli equilibri con Foulon, Veltri, Vokic e Basit, pur rispettando il valore di questi giocatori, era evidentemente un'impresa davvero ardua. Occasione sprecata? Certo, perché ora con la lanciatissima Ternana sarà una partita ancora più complicata.