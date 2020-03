L'universo comunicativo giallorosso si arricchisce di contenuti mediatici sempre più originali e coinvolgenti. E per gli internauti sanniti l'appuntamento quotidiano con le gesta social dei propri beniamini è divenuto imprescindibile in tempi di lockdown. Stavolta ad attirare le luci della ribalta sono stati i due idoli incontrastati del popolo sannita, vale a dire mister Inzaghi e Nicolas Viola, i quali, indossando le inediti vesti di showman, sono riusciti a scalare ulteriormente l'indice di gradimento della piazza, giunto ormai alle stelle. E pensare che fino a una manciata di giorni fa nessuno dei due sembrava avere una certa dimestichezza con la dimensione telematica. Il tecnico piacentino, seguendo il percorso tracciato di recente da altre star del firmamento sportivo, ha deciso di sperimentare per la prima volta in assoluto la diretta Instagram in solitaria, uno degli strumenti di intrattenimento più popolari del momento, abbandonando momentaneamente il ruolo di ironico censore dell'operato virtuale dei suoi ragazzi per passare in prima linea. Scrollatosi di dosso il comprensibile impaccio iniziale, l'ex centravanti, accompagnato per l'occasione dalla cagnolina Matilde, si è così sottoposto alle numerose domande dei fan, sfiorando la media di 2mila utenti in live. Tra curiosità relative ai trascorsi in rossonero, in azzurro e, ovviamente, alla finora trionfale esperienza nella città delle streghe, SuperPippo non ha risparmiato parole al miele per l'organico giallorosso, soffermandosi in particolare sugli attaccanti Coda e Moncini, esaltandone mezzi tecnici e potenziale, e svelando in anteprima un aneddoto riguardante il primo approccio con il già citato Viola.



I COMMENTI

«Dopo aver firmato con il Benevento - rivela il mister - mi dedicai al tradizionale giro di telefonate con quelli che di lì a breve sarebbero diventati i miei calciatori. Nicolas mi impressionò per ambizione e determinazione: mi confidò che nei suoi piani non figurava solo l'immediato ritorno in massima serie ma anche l'approdo in Nazionale». Il calcio, tuttavia, non è stato l'unico argomento affrontato da Inzaghi nel corso del suo debutto in diretta. Rinnovando l'invito a non uscire di casa, il timoniere giallorosso ha rivelato ai follower le sue serie tv preferite, menzionando le varie «Narcos», «El Chapo» e «Suburra», palesando una spiccata predilezione per le crime fiction. Memorabile anche l'intervento di Viola durante il nuovo format «B at home» ideato dal cronista Dazn Riccardo Mancini, che aveva già avuto Caldirola tra i suoi ospiti recenti. In circa 45 minuti di live seguiti e commentati con toni spassosi dai compagni Tello, Insigne, Improta, Volta, Barba, Letizia e Gyamfi, il mancino reggino ha spaziato su ogni fronte, mollando la caratteristica aura tenebrosa in favore di un lato più spensierato e sorridente. La passione per la psicologia e le opere di Freud e Jung, il sogno di vestire la maglia azzurra, le interminabili sessioni di fitness abbinato al babysitting dei figli e la voglia di un bagno di folla a emergenza finita, possibilmente in quel di Ibiza e Formentera, sono stati solo alcuni dei temi trattati dal numero dieci giallorosso che, manco a dirlo, si è poi ampiamente dedicato agli sfottò ai compagni, colpevoli di prenderne in giro il nuovo homemade look dei capelli.



L'IRONIA

«Invito Letizia a dedicarsi maggiormente alla tecnica individuale - ironizza el diez - visto che non è riuscito ad andare oltre i due palleggi con il rotolo di carta igienica. Il mister, invece, che ha promesso di portarci tutti in vacanza in caso di promozione, è stato impeccabile nel palleggio ma dovrebbe lavorare sulla postura. A Coda, di cui conserverò sempre un pessimo ricordo dei gavettoni in ritiro, e Moncini chiedo di leggere dei libri su come migliorare le capacità di finalizzazione» conclude, attingendo a piene mani da una sorprendente vena comica. © RIPRODUZIONE RISERVATA