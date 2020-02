Una ragione in più per battere lo Spezia. Tre punti per festeggiare il rinnovo dell’intesa tra il Benevento e Pippo Inzaghi. La conferma arriva da Oreste Vigorito: «Inzaghi sarà il nostro allenatore anche per il campionato 2020/21, che sia esso di A o B. La decisione non è consequenziale ai risultati che lui e il suo staff stanno ottenendo, ma l’avevamo presa già nell’autunno scorso». SuperPippo non nasconde la sua felicità. «Si è creato un rapporto simbiotico e quando ho conosciuto il presidente ho capito che ero arrivato nel posto ideale dove costruire qualcosa di importante». Contro lo Spezia confermato il 4-3-2-1. © RIPRODUZIONE RISERVATA