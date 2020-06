© RIPRODUZIONE RISERVATA

Benevento, è qui la festa. Alla squadra di Inzaghi, infatti, manca un solo punticino per avere l'aritmetica certezza della promozione in serie A e quella di stasera - nel derby casalingo contro la Juve Stabia - può essere l'occasione giusta per festeggiare.Quella del Benevento è stata fin qui una cavalcata trionfale che avrebbe potuto raccontare di un esito glorioso già venerdì sera se solo lo Spezia non avesse rimontato sul campo del Chievo rimandando a oggi il giorno della promozione per i sanniti. Con Pippo Inzaghi in panchina, infatti, sono arrivati 22 successi, 7 pareggi e appena 1 ko, quello di Pescara nel girone di andata per un totale di 34 punti in casa e 39 fuori. L'ex attaccante è arrivato a Benevento il 22 giugno del 2019 presentandosi con parole tutt'altro che banali: «Questa stagione verrà ricordata tra trent'anni», una sorta di premonizione che a tutti gli effetti potrebbe già stasera rivelarsi realtà perché qualora dovesse arrivare la promozione si dovrebbe tornare con la memoria alla stagione 73-74 quando fu l'Ascoli a raggiungere la serie A con ben 7 giornate di anticipo. Per Inzaghi, poi sarebbe la seconda promozione personale, dopo quella centrata con il Venezia, ma quel salto fu dalla serie C alla B.