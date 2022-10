Benevento, l'ora di Simy Cannavaro valuta La Gumina

A Bolzano tocca a Nwankwo Simy. Sarà lui a guidare l'attacco giallorosso contro il Sudtirol. Francesco Forte non ce la fa, era sceso in campo contro l'Ascoli stringendo i denti ma poi nell'intervallo si era dovuto arrendere al dolore. Ieri lo «squalo» non si è allenato con i compagni per i postumi di una botta che gli ha procurato un piccolo edema che dovrà riassorbirsi. Nulla di grave, ma salterà la sfida di domani. Quanto a La Gumina, ha preso parte alle esercitazioni tattiche ma poi è tornato ed allenarsi in modo differenziato. Sulla sua presenza tra i convocati di oggi permane un grosso punto interrogativo. Il tecnico potrebbe accelerarne il rientro per la carenza di alternative in attacco.

Nel frattempo Fabio Cannavaro sta lavorando alacremente alla composizione dell'undici che sfiderà gli altoatesini. Si va verso la riconferma della difesa a tre e al sistema di gioco che prevede due uomini più avanzati sulla trequarti a sostegno dell'unica punta. È quindi altamente probabile, anche se non c'è di fatto ancora una certezza, che il tecnico partenopeo riproponga il sistema di gioco schierato contro l'Ascoli, ovvero il 3-4-2-1. Restano tuttavia da decidere gli interpreti, perché le prove il Pallone d'oro le fa sempre mischiando le carte in modo da non lasciar percepire nulla ai calciatori, tenendoli così tutti sul pezzo fino al giorno della gara. Considerate le scontate assenze in difesa di Glik (lesione di secondo grado all'adduttore lungo della coscia destra), Veseli (distrazione al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro) ed El Kaouakibi (sofferente per i postumi di un vecchio intervento al menisco), tutti recuperabili nel giro di circa un mese, nel pacchetto di retroguardia si sono già garantiti una maglia da titolare Leverbe e Capellini. Il terzo nome che dovrà completare il trio uscirà dal ballottaggio tra Letizia e Pastina. Nel caso in cui Cannavaro decida di arretrare il raggio d'azione del capitano, quest'ultimo fungerebbe da «braccetto» di destra, con Leverbe centrale e Capellini sul centro-sinistra. Se invece la scelta ricadesse su Pastina, sarebbe naturale il suo impiego da «braccetto» mancino, con Capellini in mezzo e Leverbe marcatore destro (ovvero la medesima disposizione con cui il Benevento ha chiuso la sfida interna con l'Ascoli). Con Letizia nel trio arretrato, l'esterno destro a centrocampo sarebbe Improta, e uno tra Foulon e Masciangelo dalla parte opposta. Con Pastina titolare, Letizia si riprenderebbe il suo posto sulla corsia di destra, anche se lui ha più volte fatto capire che predilige giocare a sinistra e Cannavaro, dall'alto della sua esperienza, di sicuro se ne sarà accorto. Il centrocampo, nonostante la perdurante mancanza di Viviani, che sarà arruolabile solo dalla prossima settimana, è l'unico reparto in cui c'è abbondanza, con tanti interpreti per due maglie che alla fine potrebbero aggiudicarsi Schiattarella e Acampora (ma in lizza ci sono anche Tello, Karic e Koutsoupias). Sulla linea dei rifinitori che andranno schierati alle spalle di Simy, Ciano e uno tra Farias e Koutsoupias, a seconda dell'assetto più o meno spregiudicato che l'allenatore sarà portato a scegliere. Bocciato in quella posizione Improta, che è parso un pesce fuor d'acqua nel primo tempo contro i bianconeri. Questa mattina Cannavaro cercherà di scrollarsi di dosso gli ultimi dubbi dopo la rifinitura, fissata per le 10.30 all'«Imbriani». Alle 12 il tecnico napoletano sarà in conferenza stampa e poi, insieme alla squadra, raggiungerà un ristorante in centro città per il pranzo. Da lì partenza in pullman per Napoli, dove la comitiva giallorossa salirà sul charter che nel pomeriggio la condurrà direttamente a Bolzano. Sono saliti intanto a 137 i supporters sanniti che hanno acquistato il tagliando per il settore ospiti dello stadio «Druso» di Bolzano. La vendita riservata ai tifosi del Benevento si chiude alle 19 e il tagliando costa 15 euro oltre diritti, ridotto 11 euro (per la fascia 5/17 anni e gli over 70), gratuito per i bambini al di sotto dei 5 anni d'età.



Ieri sopralluogo di Oreste Vigorito al «Villaggio Bios» in compagnia del presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi. Le parti stanno cercando di trovare un accordo, anche se l'unico campo praticabile (ma non omologato) dell'impianto è stato affidato in concessione per un anno, solo per gli allenamenti, alla Star Games di calcio femminile e alla Forza e Coraggio. In ogni caso, considerata l'ampia portata dei lavori (mancano pure tribunetta, spogliatoi e foresteria che sono nell'idea progettuale di Benevento, senza contare che i campi in erba naturale dovranno essere almeno due), di certo questi non si concluderanno nell'arco di 3 o 4 mesi. Lo spazio su cui impiantare il centro sportivo c'è ed è immenso, ma per gli eventuali lavori occorrono almeno 7/8 mesi.