Il campionato di serie B si è fermato con unprimissimo in classifica e con ben più di un piede in serie A. Ma ora la priorità delle società e dei calciatori è quello di preoccuparsi degli ingaggi. Il presidente del Benevento Oresteè intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha provato a tracciare la linea. «Noi non pensiamo che si possa fare un taglio con unada applicare. Anche perché poi ogni accordo deve essere sempre controfirmato dall'altra parte. Ecco perché escludo che si possa dire a tutti i calciatori di ridursi una percetuale di stipendio uguale. I tagli dovranno essere applicati un po' come le tasse: in maniera. Bisognerà prendere per mano le parti interessate, spiegare che l'azienda calcio riprenderà ma le aziende che sostengono l'intero sistema dovranno fare i conti con la crisi e che tutti dobbiamo dare il nostro contributo. Infatti lunedì faremo un'assemblema di Lega dove verrà fuori una linea di carattere generale e poi ogni presidente dovrà fare il proprio lalvoro con la propria realtà calcistica. Mi auguro che tutti i colleghi presidenti siano d'accordo con questa linea».Poi anche una battuta sull'allenatore del suo. «Conabbiamo un rapporto speciale. Mi sembra di conoscerlo da una vita. Lui si rivolge a me come se fossi uno della sua famiglia».