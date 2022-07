Lapadula e Benevento, adesso l'addio è più vicino

Porte aperte alle cessioni in casa Benevento, dove finalmente si cominciano a capitalizzare anche partenze importanti. Il prossimo a lasciare il ritiro di Cascia potrebbe essere un big, e cioè uno tra Artur Ionita e Gianluca Lapadula. Il primo ha ricevuto una proposta interessante dai cinesi del Cangzhou Mighty Lions, squadra che occupa il quartultimo posto in Super League. Ionita, che ha lasciato di recente i suoi procuratori (Beltrami per l'Italia e Stankovic per l'estero), sta trattando personalmente l'accordo e breve potrebbe trovare quella chiusura che farebbe felice soprattutto i giallorossi. Il moldavo incide ancora per circa 300mila euro a bilancio: il club sannita in un primo momento chiedeva 500mila euro a titolo di indennizzo ma potrebbe accontentarsi a questo punto pure di una cifra più bassa. Il fattore fondamentale sarebbe quello di liberare spazio salariale alleggerendo il monte ingaggi di un contratto da 700mila euro, la cifra che percepirebbe il centrocampista nel suo ultimo anno.

Perfezionati nel frattempo i trasferimenti, entrambi in prestito secco, del portiere classe 2004 Gaspare Muraca al Portogruaro neopromosso in serie D (girone C) e dell'esterno sinistro Francesco Rillo, classe 2000, al Potenza (serie C girone C): tutti e due hanno già abbandonato Cascia e in tal modo alleggerito l'organico a disposizione di Fabio Caserta.

Lapadula stavolta è realmente ad un passo dal Cagliari: come già preannunciato dal «Mattino», il club sardo è passato al rilancio per il bomber italo-peruviano. Giulini, servendosi pure della mediazione di qualche agente amico, ha leggermente alzato l'offerta iniziale da un milione di euro all'anno per tre stagioni, spalmando altri 500mila sul triennio. Liverani si è impuntato, vuole a tutti i costi l'attaccante che ha avuto alle sue dipendenze a Lecce e pertanto il presidente Giulini, che col Benevento ha già da settimane, come spesso rimarcato, un'intesa di massima sulla base di 2 milioni di euro, sta provando a sbloccare l'impasse con una nuova proposta. Lapadula e il suo entourage pertanto riflettono, ma il sì sarebbe davvero vicino, mentre il Benevento si augura che questa possa essere la volta buona. A quel punto il club giallorosso, dopo le partenze di Di Serio (uscito a zero ma col 50% sulla futura rivendita) e Moncini, sarà immediatamente pronto a fiondarsi su un altro centravanti.

A Foggia piace Alfredo Donnarumma, che la Ternana però ha appena dichiarato incedibile, ma non è l'unico. Ci sono anche Antonino La Gumina della Samp e Christian Gytkjaer in uscita dal Monza sul taccuino del diesse, più orientato su un perimetrale che su una vera e propria prima punta.

Capitolo Barba: nei giorni scorsi a Cascia ha provato a persuaderlo pure il presidente Vigorito, ipotizzando di intavolare di un discorso per un eventuale rinnovo, ma il difensore ha ribadito la volontà di fare una scelta di vita e cambiare aria. Per questo Foggia si è premunito chiamando Caldirola, che ha aperto alla possibilità di tornare nel Sannio. Col Monza ancora nessuna trattativa in attesa dell'addio di Barba, ma il Benevento ha un asso nella manica da sfruttare: i 300mila euro di bonus maturati con la promozione in serie A dei brianzoli, che il club di Berlusconi e Galliani non ha ancora versato nelle casse del Benevento. Su Barba il Benevento sta tenendo duro, e reclama gli 800mila per i quali il difensore incide ancora a bilancio. Saltata pure la trattativa col Granada, che si è ufficialmente ritirato dalla corsa al difensore, nessuna delle altre pretendenti (soprattutto Pisa, ma pure Bari e Lecce, che aveva fatto un'offerta addirittura inferiore al giocatore rispetto a quanto percepisce a Benevento e aveva proposto ai sanniti Gargiulo, poi finito al Modena, come contropartita) al momento è in grado di coprire il valore assegnato al cartellino. La Salernitana ha proposto in cambio uno tra il pari ruolo Gagliolo (profilo inizialmente gradito a Caserta) e il giovane centravanti classe 1998 Filippo D'Andrea (18 presenze e 5 reti lo scorso anno a Teramo), ed eventualmente sarebbe disposta, stando ad indiscrezioni, ad aggiungere pure un piccolo indennizzo (circa 200mila euro) ma l'incremento dell'offerta al Benevento non è mai stato comunicato. O perché sanno che potrebbe non bastare, o perché avrebbero deciso di virare su altro profilo. In stand by Roberto Insigne, per il quale si sono fatte avanti Reggina, soluzione che non convince, e Ternana (ipotesi già caduta, accordo di massima col giocatore ma non col Benevento).